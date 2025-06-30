Ціни на нафту відреагували на очікування збільшення видобутку ОПЕК

Ціни на нафту знизилися, оскільки напруженість на Близькому Сході послабла, а також з’явилися очікування, що ОПЕК+ у серпні знову збільшить видобуток.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Ф'ючерси на нафту Brent знизилися на 13 центів (0,19%) — до $67,64 за барель, напередодні завершення дії серпневого контракту. Більш активний вересневий контракт впав до $66,62, знизившись на 18 центів.

Нафта марки West Texas Intermediate (WTI) у США подешевшала на 32 центи (0,49%) — до $65,20 за барель.

Минулого тижня обидва еталонні сорти показали найбільше тижневе падіння з березня 2023 року. Водночас у червні вони, ймовірно, завершать торги з другим поспіль місячним зростанням більш ніж на 5%.

Війна, яка тривала 12 днів і розпочалась 13 червня з ударів Ізраїлю по ядерних об’єктах Ірану, підняла ціни на Brent вище $80 за барель після бомбардування США. Але після оголошення припинення вогню між Іраном та Ізраїлем президентом Дональдом Трампом ціни знизилися до $67.

"Ринок практично повністю прибрав з цін геополітичну премію, яка виникла через конфлікт Іран–Ізраїль", — зазначив аналітик ринку IG Тоні Сайкамор.

Додатковий тиск на ринок спричиняють очікування, що ОПЕК+ у серпні збільшить видобуток на 411 тис. барелів на добу — так само як і в травні, червні та липні. Це буде п’яте щомісячне збільшення з моменту, як група почала поступово скасовувати скорочення видобутку у квітні.

Однак побоювання щодо зниження світового попиту на нафту, особливо з боку Китаю, і надалі тиснуть на ціни.

"Невизначеність щодо глобального економічного зростання стримує ціни", — сказала Пріянка Сачдева, старший аналітик компанії Phillip Nova.

У Китаї виробнича активність скоротилась третій місяць поспіль у червні через слабкий внутрішній попит і зменшення експорту на тлі невизначеності в торгівлі зі США.

У США кількість діючих нафтових бурових установок, яка є індикатором майбутнього видобутку, скоротилася минулого тижня на шість — до 432, що є найнижчим показником із жовтня 2021 року, повідомила компанія Baker Hughes.