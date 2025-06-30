Сімейні цінності: як чеська родина заробляє на деталях для російських ракет

У європейському місті, де щороку демонструються досягнення НАТО, процвітає бізнес на постачанні деталей для російських ракет. Місцева сімейна компанія за два роки війни переправила до “Русполимету” критичних матеріалів на 22 млн дол.

Острава. Третє за величиною чеське місто, розташоване за 15 км від Польщі і за 55 км від Словаччини. До розпаду Чехословаччини у 1993 році місто називали "сталевим серцем" країни – воно було металургійним осередком держави.

З часом це змінилося. З 2001 року тут проходять щорічні Дні НАТО і Дні Повітряних сил Чехії. Це найбільша безпекова виставка в країні, під час якої союзники хизуються перед громадськістю новими та старими розробками у військовій сфері.

Дні НАТО в Остраві Фото Посольства США в Чеській Республіці

У місті осідають і торговці критичними для авіації матеріалами. Серед чеських бізнесменів спокійно працюють росіяни. Вони продовжують торгувати з РФ, допомагаючи їй обходити санкції ЄС та посилювати свої військові спроможності.

Leseft International s.r.o. – чеське підприємство з Острави, яке називає себе великою торгово-експортною компанією, що займається міжнародними постачаннями в галузі металургії. Її сайт має англійську, чеську та російську версії, а генеральний директор Сеферян Лєв Ованєсовіч був або й досі є громадянином Росії. Крім чеської, він очолює однойменну російську юридичну особу.

Скриншот старого сайту компанії Leseft International s.r.o. На новому вже немає англійської та чеської мов.

Ба більше, у керівництві компанії – уся сімʼя Льва. Засновницею російського ТОВ "Лесефт" указана, імовірно, його мама Емма Сеферян. Серед керівників чеського Leseft значаться, імовірно, чоловік Емми та батько Льва Ованес Северян, а також, імовірно, ще один їхній син – Ашот.

Сімейні зв'язки в керівництві компанії North data

Чеська Leseft International s.r.o. – посередниця між російським АТ "Русполимет" та євросоюзівськими компаніями для постачання в РФ необхідної продукції.

"Русполимет" постачає компоненти для виробництва ракет "Калібр" та "Іскандер", які майже щодня тероризують українські міста. За це Україна внесла російську компанію та деякі її дочірні структури в санкційні списки.

Раніше Trap Aggressor розслідував обходи санкцій цим підприємством. Так, деякі працівники Leseft International раніше працювали в "Русполиметі". Чеська компанія також пройшла аудит АТ "Атомстройэкспорт", що дозволило їй стати прямим постачальником для компаній "Росатома".

Сторінка колишнього працівника "Русполимету", а зараз – Leseft International s.r.o. в мережі для пошуку ділових контактів LinkedIn

Окрім Leseft International s.r.o., Лєв контролює ще кілька чеських компаній. Зокрема, він володіє підприємством Mantacheff as. Схожа за назвою Mantacheff a.s. Astana Limited також зареєстрована в Казахстані. 6 лютого 2024 року її перейменували на Marco Holding Limited.

СЕО та директором останньої з березня 2025 року став Альмагамбетов Ернуар Маратули. Він зареєструвався підприємцем лише в червні 2022 року. Згідно з казахстанським реєстром, цей чоловік торгує овочами та фруктами. Вочевидь, це підставна особа для казахстанської філії чеської компанії. У буклеті Leseft, зокрема, вказано, що чеська компанія має рахунки в одному з банків Казахстану.

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Ще одна компанія під керівництвом Льва – Kronatech Impex s.r.o. – заснована у 2013 році. Її директорами є українці Олег та Оксана Ярові. На її сайті вказано, що "Kronatech impex sro є підрозділом Leseft International sro…". Ярові очолюють в Україні ТОВ "Аратта інвест", що виготовляє поковки. Схоже, ці компанії – партнери.

Сайт ТОВ "Аратта інвест"

За неповними митними даними, що опинилися в розпорядженні Trap Aggressor, за час великої війни всі постачання від цієї української компанії були здійснені для чеських Leseft International s.r.o. та Kronatech Impex s.r.o.

Trap Aggressor відправив запит в "Аратта інвест" з питанням, чи відомо компанії про постачання продукції Leseft International в Росію, зокрема для компанії "Русполимет", повʼязаної з російським ВПК. На запит відповів сам Олег Яровий. Він не заперечив співпрацю з чеською компанією і додав таке.

"Аратт інвест" не володіє інформацією про господарські відносини між Leseft та АТ "Русполимет". Стосовно зміни підрядника, який би мав російські звʼязки, зазначаємо, що "Аратт інвест" здійснює свою діяльність виключно в правовому полі, не співпрацює з підприємствами країни-агресора і не має жодних ділових чи фінансових зв’язків з ними. Усі наші контракти проходять перевірку на предмет відповідності чинному законодавству, а їх вибір базується на принципах прозорості та відповідальності. У разі отримання підтвердженої інформації стосовно контрагентів, які мають російські зв’язки, "Аратт інвест" безумовно припинить будь-яку роботу з такими контрагентами. Наразі таких ситуацій не виникало".

Виходить, що за багато років українському подружжю не трапилося жодної нагоди отримати дані про компанію Сеферяна, його родину в РФ і постачання чеського підприємства на заводи ВПК Росії. Залишається сподіватися, що після виходу цієї публікації Яровий припинить співпрацю з компанією, що торгує з російським ВПК.

Постачання без кордонів

За митними даними, чеська Leseft за час великої війни замовила продукції для РФ, точніше для "Русполимета", на понад 22 млн дол. Частина товарів постачалася на замовлення Leseft всупереч експортним обмеженням ЄС. Компанії забезпечували своєю продукцією "Русполимет", але замовником була Leseft як посередник.

Товари, що перебувають під євросоюзівськими обмеженнями, прямували в Росію від турецької компанії Hps Muhendislik Makina Sanayi Ve Ticaret As. 99% її постачань були здійснені для "Русполимету" через Leseft. Зокрема, серед HS-кодів постачань під обмеженнями були такі:

41221 – гідравлічні двигуни та мотори, лінійні "циліндри";

841950 – теплообмінні агрегати;

848180 – прилади для труб, корпусів котлів, резервуарів, чанів;

848140 – клапани для труб, корпусів котлів, резервуарів, чанів;

850440 – статичні перетворювачі;

853650 – електричні вимикачі на напругу не більше 1000 В.

Таким чином, підсанкційну в Євросоюзі продукцію везли в Росію з Туреччини, а керувала цим процесом компанія з ЄС.

Через Leseft до "Русполимету" постачали продукцію не лише турецькі, а і євросоюзівські та китайські бізнеси. Наприклад, ENCE GmbH – швейцарська металургійна та інжинірингова компанія, що має представництва в Кореї (BK AMSOL CO., LTD.), Іспанії, Франції, Туркменістані та ОАЕ (Triven L.L.C-FZ). Вона виробляє промислове обладнання для енергетики, хімічної і металургійної галузей.

Представництво ТОВ "ЭНЦЕ ГМБХ" зареєстроване і в РФ: у Москві, Татарстані та Свердловській області. Директором компанії є громадянин Кіпру та, імовірно, Швейцарії Іванов Дмітрій Олєговіч. Компанія також має представницький офіс в Узбекистані і постачає обладнання на його підприємства хімічної промисловості.

Ще одним постачальником через Leseft була турецька компанія Alliance trans, заснована в Стамбулі у 2010 році за підтримки московської "Авиа-инвест". Наразі компанія надає спрощені митні послуги між Туреччиною та Росією.

Публікація на Instagram-сторінці Alliance trans про те, що у квітні 2022 року компанія постачала продукцію в РФ

Через Leseft товари в РФ експортує і німецька металургійна компанія SMS group GmbH, що досі має підприємства в Росії, хоча стверджує, що вийшла з ринку.

На запит Trap Aggressor компанія відповіла, що останнє постачання було перед великою війною, а діяльність російської компанії скоротили, але не закрили.

Перекладений лист від компанії SMS group GmbH

Trap Aggressor звернувся із запитами до чеської Leseft International s.r.o., міськради Острави та інших компаній, згаданих у статті. Жодна з них наразі не відповіла.

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Поки євросоюзівські і турецькі компанії возять санкційну продукцію "Русполимету", той забезпечує заводи, що виготовляють деталі для смертоносних ракет.

Десятки компаній з країн Євросоюзу досі зберігають представництва в Росії, постачаючи туди обладнання, технології та матеріали. Це не просто економічна співпраця, це їхній внесок у війну. Доки такі зв’язки залишатимуться, санкції будуть більше декларативним, ніж реальним стримуванням агресора.