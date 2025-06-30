Гетманцев підтримав заборону для правоохоронців переслідувати моделей OnlyFans

В Україні необхідно декриміналізувати виробництво контенту для дорослих, оскільки держава не може одночасно оподатковувати і переслідувати виробників еротичного контенту.

Про це повідомив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

"Бути чесними перед собою не можна наполовину. Все інше – лицемірство. Я – за декриміналізацію. Не може держава однією рукою брати у творців контенту гроші податками, а іншою розгортати кампанію з переслідування тих самих платників. Про "контрольні закупки" взагалі промовчу", – написав Гетманцев, оприлюднивши посилання на відповідну петицію на сайті президента.

У петиції модель OnlyFans стверджує, що за останні роки сплатила понад 40 млн грн податків, проте правоохоронці відкрили щодо неї кримінальну справу за статтею 301 ККУ (ввезення, виготовлення, збут і розповсюдження порнографічних предметів) і нібито пропонували її закрити за певну суму.

Вона закликала президента Володимира Зеленського підтримати законопроєкт №12191, яким пропонується декриміналізувати ввезення, зберігання, перевезення, виготовлення, пересилання чи інше переміщення, а також збут і розповсюдження творів, зображень або інших предметів порнографічного характеру, кіно- та відеопродукції, комп'ютерних програм порнографічного характеру повнолітнім особам.

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Нагадаємо:

Українські моделі платформи OnlyFans протягом 2020-2022 років заробили 111 млн доларів США.