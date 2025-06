Фінал "Гри в кальмара" "потопив" акції корейських партнерів Netflix

Акції південнокорейських компаній, пов'язаних із хітом Netflix "Гра в кальмара", різко впали в понеділок після виходу фінального сезону серіалу, який, незважаючи на перше місце в глобальному рейтингу переглядів, отримав змішані відгуки глядачів.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Зокрема, Artist Co. - агентство, в якому головний актор серіалу Лі Чон-дже є найбільшим акціонером - втратило до 21% вартості акцій.

Artist Studio Inc, дочірня компанія Artist Co., впала на 24%. А Dexter Studios Co, південнокорейська студія спецефектів, яка брала участь у виробництві серіалу, втратила 8,5%.

"Багато критики стосується саме фіналу - глядачі не прийняли його, бо він не збігся з їхнім баченням світу серіалу", - зауважив культурний критик Кім Хьон-сік із Сеула, - "Перевершити перший сезон було майже неможливо - він став світовою сенсацією".

Третій сезон цього серіалу стартував 27 червня і очолив рейтинг серіалів Netflix у всіх країнах, за даними FlixPatrol.

Водночас, за рейтингами Rotten Tomatoes, новий сезон отримав 83% позитивних оцінок від професійних критиків, але лише 51% від глядачів.

Довідка:

Серіал "Гра в кальмара" був випущений у 2021 році. Це досі найпопулярніший серіал в історії Netflix, який зібрав приблизно 600 мільйонів переглядів за два перші сезони. Серіал також отримав шість премій Еммі.