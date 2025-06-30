230 у розетці: що зміниться з переходом України на новий вольтаж

З 1 липня в Україні змінюється стандарт напруги в електромережі: замість звичних 220 вольтів буде 230. Для чого потрібен такий перехід, чи вплине він на роботу приладів і на рахунки за світло?

Для чого потрібні зміни напруги

У квітні 2025 року Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), ухвалила постанову, що передбачає зміну рівня стандартної номінальної напруги в мережі кінцевого споживача з 220/380 до 230/400 вольтів.

Такі зміни відбуваються в межах євроінтеграційного курсу і розширюють інтеграцію української енергосистеми з євросоюзівською, адже в ЄС у розподільчій мережі для кінцевого споживача застосовується стандарт напруги 230 вольтів.

Як відбувається перехід

220 В або 230 В – це фазна напруга, тобто та, яка доходить до побутового споживача в звичайну розетку, а 380 В чи 400 В – це лінійна або так звана трифазна напруга. Її частіше використовують на підприємствах, рідше – у приватних будинках або котеджах, наприклад, для живлення електроплит, насосів, верстатів та іншого обладнання, що потребує високої напруги.

На вулицях міст стоїть безліч невеликих бетонних споруд або металевих шаф з написом "Обережно! Напруга". Це трансформаторні підстанції, що знижують напругу перед подачею електрики в будинки. Підстанції мають вхідну напругу 10 кВ. Раніше вони знижували її до 380 В і до споживачів доходили 220 В (фазна напруга = лінійна напруга/1,73).

З 1 липня напругу знижуватимуть до 400 В, тож до квартир будуть доходити 230 В. Як кажуть у регуляторі, споживачі не відчують цього переходу, весь процес відбудеться автоматично.

Як перехід вплине на побутові прилади

Разом із зміною стандарту номінальної напруги в мережі зміниться й діапазон допустимих відхилень. Якщо раніше регулятор вважав нормою стрибки напруги від 198 В до 242 В, то з 1 липня допустимі відхилення будуть у діапазоні від 207 В до 253 В, тобто плюс-мінус 10% від номінального значення.

У НКРЕКП запевняли, що зміна рівня напруги не загрожує побутовим електроприладам, адже більшість з них імпортовані з ЄС, а там стандарт напруги – 230 В і вище. Це можна перевірити на техніці, сайтах виробників та зарядних пристроях.

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"Сучасні прилади виробляються за стандартами ЄС, де 230 В – це норма багато років. Найважливіше – не сама цифра, а стабільність напруги в мережі", – запевнили в ДТЕК.

Більшість побутових приладів, навіть тих, яким десятки років, витримують напругу до 250 В. "Якщо хвилюєтеся, що техніка може згоріти, встановіть стабілізатор напруги або реле", – радять у ДТЕК.

Навпаки – проблеми можуть виникати за низької напруги, якщо прилади мають імпульсні блоки живлення, які перетворюють електроенергію з одного виду напруги на інший, наприклад, з 220 В на 12 В (ноутбуки, комп’ютери, телевізори). У таких випадках, якщо напруга занадто низька, може зростати струм. Це може призвести до перегріву компонентів.

Чи будуть зміни в рахунках за світло

Споживачі не відчують змін, адже перехід на новий стандарт напруги не вплине на суми в рахунках за світло.

"Ви платите за спожиту електроенергію, тобто за кіловат-години. Напруга – це тиск у системі, а не кількість електрики, тому жодних нових цифр у квитанції не буде", – запевнили в ДТЕК.