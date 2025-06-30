Новости 30 июня: нефть дешевеет, "Сбербанк" ожидает тяжелые времена для экономики РФ

О чем говорили сегодня?

О ценах на нефть. Цены на нефть снизились, поскольку напряженность на Ближнем Востоке ослабла, а также появились ожидания, что ОПЕК+ в августе снова увеличит добычу.

Об "Игре в кальмара". Акции южнокорейских компаний, связанных с хитом Netflix "Игра в кальмара", резко упали в понедельник после выхода финального сезона сериала, который, несмотря на первое место в глобальном рейтинге просмотров, получил смешанные отзывы зрителей.

О пенсиях. Средняя пенсия должна быть не ниже 40% от средней зарплаты, но пока показатель замещения средней зарплаты средней пенсией в Украине составляет около 27%.

Об экономике РФ. Глава "Сбербанка" Герман Греф заявил, что российская экономика входит в период сложных испытаний.

Об эротическом контенте. В Украине необходимо декриминализировать производство контента для взрослых, поскольку государство не может одновременно облагать налогами и преследовать производителей эротического контента.

Эксклюзивы ЭП.

230 в розетке: что изменится с переходом Украины на новый вольтаж

С 1 июля в Украине меняется стандарт напряжения в электросети: вместо привычных 220 вольт будет 230. Для чего нужен такой переход, повлияет ли он на работу приборов и на счета за свет?

Семейные ценности: как чешская семья зарабатывает на деталях для российских ракет

В европейском городе, где ежегодно демонстрируются достижения НАТО, процветает бизнес на поставке деталей для российских ракет. Местная семейная компания за два года войны переправила в "Русполимет" критических материалов на 22 млн долл.