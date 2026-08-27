Новини 27 серпня: удари РФ по складах, в Кремлі "затягнули паски"

Про удари РФ. Російські війська завдали нових ударів по металургійному комбінату Запоріжсталь, поціливши в те саме місце, де внаслідок попереднього удару 11 серпня загинули працівники заводу у Запоріжжі.

Російський удар 11 серпня призвів до наймасштабніших руйнувань комбінату Запоріжсталі з часів Другої світової війни, а після повторного удару 27 серпня терміни його відновлення існують лише теоретично.

Російська атака знищила розподільчий центр "Будинку іграшок", з якого щодня товар відправлявся в магазини по всій Україні.

Вранці 27 серпня внаслідок російської атаки зруйновано склад Roshen у Чубинському Бориспільського району.

Внаслідок російської атаки у четвер пошкоджено розподільчий центр мережі магазинів техніки Comfy на Київщині.

27 серпня внаслідок російської атаки постраждав склад у Київській області, який використовувала мережа "Фора".

Унаслідок російської атаки вранці 27 серпня зруйнований розподільчий центр мережі мультимаркетів "Аврора" у Київській області. Працівники не постраждали.

Унаслідок російської атаки 27 серпня пошкоджено склад мережі продуктових магазинів КОЛО. Працівники не постраждали, проте в окремих магазинах можливі тимчасові затримки з постачанням товарів.

Про бюджет РФ. Російська влада запровадила жорсткі обмеження на витрати після квітневої кризи ліквідності, коли коштів на рахунках казначейства забракло для своєчасного проведення всіх бюджетних виплат.

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"Нам скажуть: ідіть нах… і розірвуть договори". Як супермаркети перекладають збитки на виробників

Після знищення багатьох розподільчих центрів та складів ритейлери вирішили переглянути умови співпраці з постачальниками товарів. У підсумку всі майбутні втрати компенсують споживачі через зростання цін.