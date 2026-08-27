Російські загарбники атакували розподільчий центр Comfy
Внаслідок російської атаки у четвер пошкоджено розподільчий центр мережі магазинів техніки Comfy на Київщині.
Про це повідомив СЕО Comfy Геннадій Вербиленко у Facebook.
Усі працівники складу неушкоджені – заздалегідь підготовлені укриття захистили команду.
"COMFY продовжує працювати. Команди на зв'язку, усі необхідні процеси запущені, працюємо в посиленому режимі, щоб забезпечити роботу магазинів, онлайн-каналів та виконання замовлень. Контакт-центр на постійному зв'язку з клієнтами", – наголошує Вербиленко.
Після удару компанія спрямувала запланований раніше донат у 2 млн грн до фонду "Спільнота Стерненка" та 2,5 млн грн до Фонду Сергія Притули.
Нагадаємо:
22 січня ЗМІ повідомляли, що Київстар готується до купівлі великої частки у мережі магазинів техніки Comfy.
Пізніше стало відомо, що Київстар найближчим часом не купуватиме велику частку в Comfy.