Після Полтавщини – Київщина: РФ знищила ще один склад Аврори

Унаслідок російської атаки вранці 27 серпня зруйнований розподільчий центр мережі мультимаркетів "Аврора" у Київській області. Працівники не постраждали.

Про це повідомив співзасновник мережі Тарас Панасенко.

"Головне, що завдяки оперативному реагуванню і дотриманню правил безпеки наші співробітники не постраждали", — написав він.

Інформацію про масштаби збитків та можливий вплив руйнування центру на роботу магазинів компанія поки не оприлюднила.

Це вже другий удар по розподільчих центрах Аврори менш ніж за тиждень.

Нагадаємо:

22 серпня Росія атакувала розподільчий центр Аврори на Полтавщині. Після першого влучання російські війська повторно вдарили по об'єкту, коли там працювали екстрені служби. Склади були зруйновані, техніка ДСНС зазнала пошкоджень.