Дрони атакували НПЗ в російському Кстово: спалахнула пожежа

Українська правда

В ніч на 26 серпня дрони атакували нафтопереробний завод "Лукойл-Нижегороднефтеоргсинтез" у місті Кстово Нижегородської області РФ.

Джерело: ASTRA, Exilenova+

Деталі: Як повідомляють місцеві мешканці, в місті було чутно вибухи, після чого спалахнула масштабна пожежа.

Як повідомляють моніторингові канали, ймовірно під атаку потрапив "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез", який є одним з найбільших нафтопереробних заводів РФ. Потужність підприємства становить близько 17 млн. тонн нафти на рік.

Цей завод виробляє автомобільний бензин, дизельне та авіаційне паливо, мастильні матеріали та іншу нафтопродукцію.

Крім того, під атаку потрапив й місцевий Wildberries.

Що передувало:

Дрони атакували ключовий логістичний центр маркетплейса Wildberries у місті Котовськ Тамбовської області РФ у ніч проти 26 серпня. Спалахнула пожежа.