РФ не може вивезти нафту, яку від ударів перестали переробляти її НПЗ

Середні морські поставки російської нафти за чотири тижні до 23 серпня скоротилися до 3,46 млн барелів на добу на тлі українських атак на НПЗ, чорноморські порти й танкери.

Про це пише Bloomberg.

Раніше зупинки російських НПЗ залишали більше сирої нафти для продажу за кордон. Тепер цей ефект зійшов нанівець через скорочення відвантажень із Чорного моря після атак на нафтові танкери.

Москва була змушена перенаправити казахстанську нафту до Новоросійська. Це вивільнило потужності для російської сировини в балтійському порту Усть-Луга, який вважається менш уразливим до українських атак.

Одночасно удари по нафто- і газопереробних підприємствах скоротили випуск пального та загострили його дефіцит на внутрішньому ринку. Заборони Кремля на експорт бензину, дизельного й авіаційного пального додатково обмежують нафтові доходи російського бюджету.

За оцінкою вторинних джерел ОПЕК, у липні Росія видобувала 8,887 млн барелів сирої нафти на добу. Bloomberg називає це найнижчим показником за шість років — майже на 1 млн барелів нижче дозволеного Росії рівня за угодою ОПЕК+.

Водночас морський експорт російської нафти залишається відносно високим: від початку 2026 року він приблизно на 9% перевищує найбільший середньорічний показник, зафіксований після початку повномасштабного вторгнення.

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Нагадаємо:

У липні українські удари зупинили понад 30% нафтопереробних потужностей Росії, а добовий обсяг переробки опускався до найнижчого рівня з 2005 року.

У серпні до Росії прибула перша морська партія бензину з Індії на тлі дефіциту пального після атак на НПЗ.