РФ вдарила по складу Коло: мережа попередила про затримки поставок

Унаслідок російської атаки 27 серпня пошкоджено склад мережі продуктових магазинів КОЛО. Працівники не постраждали, проте в окремих магазинах можливі тимчасові затримки з постачанням товарів.

Про це повідомила пресслужба VARUS, яка володіє мережею КОЛО.

Компанії спільно оцінюють збитки та шукають альтернативні способи постачання товарів. Яких саме позицій можуть стосуватися затримки та скільки триватиме відновлення логістики, у VARUS не уточнили.

Усі магазини КОЛО залишаються відкритими та працюють у штатному режимі.

VARUS завершив придбання КОЛО 4 серпня. Після об'єднання компанія управлятиме 374 магазинами, а загальна кількість працівників двох мереж перевищить 9 тисяч.

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Нагадаємо:

Того ж дня російський удар знищив розподільчий центр "Аврори" на Київщині. Працівники компанії не постраждали.

27 серпня також пошкоджено склад, який використовувала мережа "Фора". Компанія почала працювати з ним лише за кілька днів до атаки.