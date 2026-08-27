Росіяни розбомбили склад "Будинку іграшок"
Росія знищила склад "Будинку іграшок"
Російська атака знищила розподільчий центр "Будинку іграшок", з якого щодня товар відправлявся в магазини по всій Україні.
Про це компанія повідомила у Facebook.
Ніхто з працівників розподільчого центру не постраждав.
Частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося. Компанія зв'яжеться з усіма, хто чекає на своє замовлення.
За вже оплачені замовлення, які магазину доведеться скасувати, клієнтам повернуть кошти.
Офлайн-магазини "Будинку іграшок" продовжують працювати, а сайт – приймати нові замовлення.
Нагадаємо:
У ніч на 20 серпня росіяни знищили розподільчий склад виробника морозива "Файні льоди" у Києві.