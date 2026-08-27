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Росіяни розбомбили склад "Будинку іграшок"

Семен Рубан — 27 серпня, 14:40
Росіяни розбомбили склад Будинку іграшок
Росія знищила склад "Будинку іграшок"

Російська атака знищила розподільчий центр "Будинку іграшок", з якого щодня товар відправлявся в магазини по всій Україні.

Про це компанія повідомила у Facebook.

Ніхто з працівників розподільчого центру не постраждав.

Частина вже оформлених замовлень може приїхати пізніше, ніж планувалося. Компанія зв'яжеться з усіма, хто чекає на своє замовлення.

За вже оплачені замовлення, які магазину доведеться скасувати, клієнтам повернуть кошти.

Офлайн-магазини "Будинку іграшок" продовжують працювати, а сайт – приймати нові замовлення.

Нагадаємо:

У ніч на 20 серпня росіяни знищили розподільчий склад виробника морозива "Файні льоди" у Києві.

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