Росіяни ще раз вдарили по меткомбінату Запоріжсталь: які наслідки

Російські війська завдали нових ударів по металургійному комбінату Запоріжсталь, поціливши в те саме місце, де внаслідок попереднього удару 11 серпня загинули працівники заводу у Запоріжжі.

Про це повідомив голова підкомітету з питань промислової політики Верховної Ради Муса Магомедов.

"Сьогодні вночі росіяни знову вдарили по Запоріжсталі. П'ять ракет влучили в те саме місце, де під час попереднього обстрілу загинули люди. Ще після тієї атаки комбінат був змушений зупинити роботу", – написав він у Facebook.

"Після влучення корейських ракет комбінат не працює. Він може запрацювати, металурги над цим працюють, але дуже серйозні наслідки", – розповів депутат, який побував на металургійному комбінаті.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що металургійний комбінат "Запоріжсталь" повністю зупинив роботу внаслідок удару балістики РФ. Загинули семеро працівників підприємства, ще 21 людина зазнала поранень.

До того у грудні 2025 року російська атака на енергетичну інфраструктуру повністю знеструмила "Запоріжсталь" та спричинила аварійну зупинку виробництва. У січні комбінат знову зупиняв усі виробничі процеси через втрату зовнішнього енергоживлення після обстрілу.