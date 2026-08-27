"Руйнування – як у Другу світову": Метінвест оцінив наслідки ударів по Запоріжсталі

Російський удар 11 серпня призвів до наймасштабніших руйнувань комбінату Запоріжсталі з часів Другої світової війни, а після повторного удару 27 серпня терміни його відновлення існують лише теоретично.

Про це повідомила група Метінвест.

За словами операційного директора групи Олександра Мироненка, атака 11 серпня була безпрецедентною як за кількістю жертв, так і за масштабами руйнувань. "Вона зруйнувала виробництво так, як колись це зробила Друга світова війна", — заявив він.

На підприємстві почали демонтувати пошкоджені конструкції, щоб дістатися до обладнання та оцінити можливість відновлення. Але підприємство ще не встигло оговтатися від попередньої атаки, як 27 серпня Росія знову завдала балістичний удар по тих самих майданчиках.

"Терміни відновлення виробництва існують лише в теорії, тому що ми щойно розчистили завали від попереднього удару, як нас застала чергова атака", — сказав Мироненко.

Нагадаємо:

Після російського балістичного удару 11 серпня "Запоріжсталь" повністю зупинила роботу. Удар пошкодив виробничі потужності та енергетичну інфраструктуру підприємства.

27 серпня російські війська завдали нові удари по металургійному комбінату "Запоріжсталь", вразивши те саме місце, де в результаті попереднього удару 11 серпня загинули працівники заводу в Запоріжжі.