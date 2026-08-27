Росія зруйнувала склад Roshen поблизу Борисполя

Вранці 27 серпня внаслідок російської атаки зруйновано склад Roshen у Чубинському Бориспільського району.

Про це компанія повідомила на своєму вебсайті.

Завдяки дотриманню правил безпеки ніхто з працівників складу не постраждав. Склад забезпечував зберігання та подальше постачання готової кондитерської продукції компанії.

На місці працюють підрозділи ДСНС, триває ліквідація наслідків та оцінювання збитків.

Це вже друга за час повномасштабного вторгнення атака на складські потужності Roshen – у лютому росіяни зруйнували склад готової продукції в Яготині.

Ця атака також призвела до значних матеріальних втрат, зокрема втрати продукції. Через це найближчим часом можливі тимчасові перебої з постачанням окремих товарів.

Команда вже працює над перерозподілом запасів і залученням альтернативних складських потужностей, щоб максимально скоротити можливі перебої та мінімізувати їхній вплив на партнерів і споживачів.

Нагадаємо:

Напередодні старту літнього сезону Roshen розширила свій асортимент, запустивши у продаж фірмове морозиво.

24 січня росіяни влучили у кондитерську фабрики Roshen у Голосіївському районі Києва, в результаті чого одна жінка загинула і двоє людей постраждали.