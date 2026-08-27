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Росіяни атакували склад "Фори", який пропрацював лише 4 дні

Семен Рубан — 27 серпня, 15:46
Росіяни атакували склад Фори, який пропрацював лише 4 дні
Росія атакувала черговий склад "Фори"

27 серпня внаслідок російської атаки постраждав склад у Київській області, який використовувала мережа "Фора".

Про це пише Асоціація ритейлерів України (RAU) із посиланням на пресслужбу "Фори".

Мережа почала працювати з цим об'єктом лише 4 дні тому – в неділю.

Унаслідок атаки постраждалих працівників немає.

"Це вже третя атака на логістичну інфраструктуру, яку використовує Фора, протягом серпня. Команда продовжує працювати над перебудовою логістики та забезпеченням магазинів необхідними товарами. Магазини мережі працюють у звичному режимі", – зазначили в мережі.

За двома попередніми атаками попередньо оцінені втрати Фора становлять понад 1,25 млрд грн. Розмір збитків від третьої атаки 27 серпня компанія наразі не повідомляє.

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Нагадаємо:

У ніч на 5 серпня російські удари пошкодили або знищили чотири розподільчі центри Fozzy Group, які забезпечували товарами мережі "Сільпо", "Фора" та Thrash! Траш!. Унаслідок атаки загинули шестеро працівників.

8 серпня "Фора" попередила, що після пошкодження її розподільчих центрів унаслідок російської атаки в магазинах деякий час може бути обмежений вибір товарів.

20 серпня внаслідок російського обстрілу постраждав склад мережі "Фора" у Мартусівці на Київщині, де зберігалася фрешова продукція. Цей розподільчий центр пропрацював лише тиждень.

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