"Грошей немає": російський уряд перейшов у режим жорсткої економії

Російська влада запровадила жорсткі обмеження на витрати після квітневої кризи ліквідності, коли коштів на рахунках казначейства забракло для своєчасного проведення всіх бюджетних виплат.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на обізнані джерела.

Режим економії запровадили після попередження міністра фінансів Антона Силуанова прем'єр-міністру Михайлу Мішустіну. Залишок коштів федерального бюджету на рахунках казначейства опустився до мінус 5,5 трлн рублів, або $65,3 млрд.

Проблеми з ліквідністю почалися на початку 2026 року та загострилися у квітні. Грошей не вистачило навіть попри те, що нафтові доходи Росії завдяки подорожчанню енергоносіїв на тлі війни з Іраном зросли до шестимісячного максимуму.

Колишній заступник міністра фінансів РФ Олег В'югін назвав від'ємний баланс федерального бюджету незвичним явищем. Раніше уряд роками підтримував на рахунках позитивні залишки, а тимчасово вільні кошти казначейство вкладало у фінансові інструменти.

Попри режим економії, джерела Bloomberg не вважають становище російського бюджету критичним. За їхньою оцінкою, Москва ще кілька років зможе фінансувати воєнні витрати.

Нагадаємо:

За січень-липень дефіцит федерального бюджету Росії сягнув $78 млрд, або 2,8% ВВП. Це на 70% більше, ніж Москва планувала на весь 2026 рік.

У травні стало відомо, що Росії бракує щонайменше $28 млрд для фінансування запланованих воєнних витрат. Мінфін пропонував заморозити частину невійськових видатків.