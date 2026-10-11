Атака дронів зупинила роботу дата-центру "Яндекса" в російському Володимирі

Українська правда

Yandex повідомив про припинення роботи дата-центру в російському Володимирі через атаку дронів.

Джерело: Astra, Exilenova+, росЗМІ з посиланням на заяву компанії "Яндекс"

Деталі: Близько четвертої ранку з'явилося повідомлення про порушення електропостачання в зоні доступності ru-central-a: "У зоні доступності ru-central1-a спостерігаються перебої з електропостачанням. Команда працює над усуненням проблеми. Будемо тримати вас у курсі ходу робіт".

ru-central1-a в Yandex Cloud фізично розміщується у власному дата-центрі компанії "Яндекс" у російському Володимирі, мікрорайон "Енергетик". Перший майданчик запрацював у 2017 році. У березні 2026 року компанія запустила поруч новий дата-центр потужністю 40 МВт, розрахований на 2800 серверних стійок.

Відзначається масштабний збій у зонах доступності Yandex Cloud: через збій припинили роботу сервіси "Яндекс Дом", "Яндекс Музика", "Телемост", а також весь спектр хмарної інфраструктури Yandex Cloud.

Раніше у Володимирській області РФ оголошували про загрозу безпілотників.

Разом з тим Exilenova+ публікували кадри атаки безпілотників на Володимир та повідомляла, що дата-центр Yandex перебуває під атакою.

Пізніше пабліки повідомили про пожежу внаслідок атаки на дата-центр "Яндекс" у Володимирі.

Робота дата-центру "Яндекса" у Володимирі повністю зупинена внаслідок атаки БПЛА, ніхто не постраждав, – повідомили в компанії.

Оновлено: Вранці губернатор Володимирської області РФ Олександр Авдєєв підтвердив, що під Володимиром зазнав атаки БпЛА "інфраструктурний об'єкт", почалася пожежа. Він додав, що була організована евакуація мешканців будинків, що знаходяться поряд.

Що передувало: "Яндекс" повідомляв про те, що в результаті атаки безпілотників у дата-центрі компанії в місті Сасово Рязанської області сталася пожежа, яка зачепила частину інфраструктури. Пізніше компанія попередила, що не може "підтвердити можливість відновлення обладнання дата-центру в Сасово".

Також частина інфраструктури дата-центру російського "Яндекса" в Калузі постраждала внаслідок атаки безпілотників.