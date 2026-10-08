У Росії атакований і горить важливий для ВПК РФ завод із дата-центром "Яндекс" – пабліки

Українська правда

У Сасово російської Рязанської області спалахнула пожежа на території заводу "Саста", де розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ", і який є важливим для ВПК РФ. У соцмережах повідомили про атаку на цей завод.

Джерело: Astra, Exilenova+, інші Telegram-канали

Деталі: Astra зазнасила, що її OSINT-аналітик встановив за кадрами очевидців, що пожежа сталася на території верстатобудівного заводу "Саста", на території якого також, за даними Wikimapia, розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ". Минулого місяця самі працівники дата-центру демонстрували його обладнання та прямо заявляли, що він розташований у Сасово Рязанської області РФ.

Завод "Саста" спеціалізується на виробництві металообробних верстатів з ЧПК (числовим програмним керуванням – ред.). Обладнання компанії використовується в оборонній, авіакосмічній, транспортній та важкій промисловості РФ.

Російський паблік Astra пояснює, що значення компанії "Саста" для ВПК РФ полягає не у виробництві готового озброєння, а в забезпеченні виробничої бази — її верстати потрібні для виробництва високоточних металевих деталей і вузлів. Раніше "Саста" постачала спеціальні верстати підприємствам "Роскосмосу".

Підприємство також перебуває під міжнародними санкціями Канади, Швейцарії, ЄС, Великої Британії, Австралії, Нової Зеландії, США та Японії.

Разом з тим Exilenova+ інформувала, що "у Сасово Рязанської області було уражено станкобудівний завод "Саста"".

"По Сасово в Рязанській області ймовірно завдали удару ракетами або реактивними БПЛА", – припускає Exilenova+.

Крім того, після атаки на ЦОД (дата-центрі) "Яндекса" у Сасово стався масштабний збій у компанії.

Зафіксовані "порушення електроживлення", через що недоступним став широкий спектр інфраструктури Yandex Cloud.

Проблеми торкнулися обчислювальних потужностей, мереж, сховищ даних, баз даних, Kubernetes, хмарних сервісів, ШІ та систем безпеки й моніторингу.



