Росія готова запропонувати Брунею співпрацю у сфері плавучих атомних електростанцій, заявив гендиректор російської державної атомної корпорації "Росатом" Алєксєй Ліхачов.

Про це пише Reuters.

Росія експлуатує єдину у світі плавучу атомну електростанцію на Чукотці – вона розташована на протилежному березі Берингової протоки від американського штату Аляска.

Для експортних ринків Росатом пропонує плавучі енергоблоки потужністю 100 МВт, оснащені двома реакторами РИТМ-200М, пристосованими до теплого клімату.

Після переговорів у Москві з султаном Брунею Хассаналом Болкіахом очільник Кремля Владімір Путін вказав на можливості співпраці в енергетичному секторі, зокрема щодо проєктів у галузі атомної та відновлюваної енергетики.

Ліхачов зазначив, що Росатом вже провів оцінку енергетичної системи Брунею і готовий запропонувати цій країні плавучі атомні електростанції.

Раніше Росатом домовився з Індонезією про свій перший проєкт з експорту плавучих АЕС – РФ продасть країні два плавучі енергоблоки загальною потужністю 200 МВт.

Нагадаємо:

У жовтні Ліхачов казав, що Росатом веде перемовини з будівництва великих ядерних проєктів з Угандою, Ганою, Ефіопією, Танзанією, Того, Намібією та Єгиптом.

Крім того, Росія погодилася співпрацювати з Ганою над будівництвом атомної електростанції потужністю 2 ГВт.