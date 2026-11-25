Американський мільярдер Тодд Боелі заявив, що очолюваний ним консорціум підписав угоду з російською нафтокомпанією "Лукойл" про придбання її підсанкційних міжнародних активів.

Про це пише Reuters.

Угода передбачає обмін цінних паперів російської компанії вартістю 10 млрд дол. на її закордонні активи. До завершення її повинен схвалити санкційний підрозділ Міністерства фінансів США.

Цінні папери для обміну придбали в американських і британських фондів, а також у банків-депозитаріїв США, які зберігали їх в інтересах приватних інвесторів. Ці папери були заморожені після початку повномасштабної війни Росії проти України.

За даними джерела Reuters, акції розмістять на окремому рахунку в ОАЕ, а не передадуть "Лукойлу" безпосередньо. Така схема має забезпечити згоду Міністерства фінансів США, яке заборонило надавати російській компанії фінансову вигоду від угоди.

Минулого року Боелі перерахував 1 млн дол. на користь MAGA Inc — політичного комітету, пов'язаного з Трампом, як свідчать дані Федеральної виборчої комісії. Цього року він також зробив менші пожертви на кампанії чотирьох кандидатів-республіканців.

До консорціуму крім Боелі входять американська Корпорація фінансування міжнародного розвитку (DFC), американський інвестиційний банк Xtellus Partners та зареєстрована в ОАЕ компанія Catena Investment Holding.

Сирійсько-катарські підприємці-брати Аль-Хайят та компанія International Holding Company, що базується в Абу-Дабі, залишили консорціум минулого тижня, пише агентство. Їхні комерційні зв'язки із зятем президента США Дональда Трампа Джаредом Кушнером могли б привернути увагу демократів, які контролюватимуть Конгрес наступного року.

Джерела Reuters оцінюють закордонний портфель "Лукойлу" приблизно в 16 млрд дол.

Він охоплює діяльність у 11 країнах із видобутком близько 350 тис. барелів нафти на добу, зокрема родовища в Азербайджані та Казахстані, НПЗ у Нідерландах, Болгарії та Румунії, а також мережу АЗС, у тому числі в США.

Нагадаємо:

"Лукойл" виставив закордонні активи на продаж після запровадження американських санкцій у жовтні 2025 року.

У січні 2026 року про їх придбання домовилася інвестиційна компанія Carlyle, однак у жовтні вона відкликала пропозицію.

Перший дедлайн встановили ще на грудень 2025 року, після чого його неодноразово переносили. Наразі він продовжений до 19 грудня 2026 року.