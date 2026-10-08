Дата-центр "Яндексу" зупинив роботу після нічної атаки

У пресслужбі "Яндекса" повідомляють, що дата-центр у Сасово Рязанської області РФ повністю зупинив роботу після дронової атаки вранці.

Про це пише російський "Інтерфакс".

"У дата-центрі в Сасово стався інцидент, який торкнувся частини інфраструктури. Наразі ситуація на майданчику перебуває під контролем, постраждалих немає.

Команда усуває наслідки події та відновлює роботу порушених сервісів", – заявила пресслужба компанії.

При цьому там наголосили, що основні сервіси "Яндекса" працюють у штатному режимі, хоча "частина з них може бути недоступною для користувачів".

Тим часом мережею ширяться графіки зростання кількості скарг користувачів на проблеми з роботою ресурсів "Яндекса".

Нагадаємо:

Вночі у Сасово російської Рязанської області спалахнула пожежа на території заводу "Саста", де розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ", і який є важливим для ВПК РФ. У соцмережах повідомили про атаку на цей завод.