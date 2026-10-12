"Яндексу" знадобиться півроку для заміни пошкодженого дронами обладнання – ЗМІ

Російському "Яндексу" знадобиться щонайменше півроку для заміни пошкодженої інфраструктури трьох дата-центрів, які зазнали атак безпілотників з 8 по 11 жовтня.

Про це пише The Insider.

"Яндексу" доведеться закуповувати нове обладнання через кілька каналів, зокрема за кордоном, щоб швидше компенсувати втрати.

Отримати значний обсяг серверного обладнання до кінця 2026 року практично неможливо, прокоментували виданню "Коммерсант" учасники IT ринку. Вони очікують, що збільшення попиту з боку хмарних провайдерів призведе до додаткового зростання цін на сервери вже в четвертому кварталі.

У "Яндексі" визнали, що поки не можуть назвати терміни відновлення інфраструктури.

Учасники ринку також очікують зростання цін на серверне обладнання та хмарні послуги через дефіцит обчислювальних потужностей і витрати на захист від нових атак.

Як виявив The Insider, окремі сервіси Yandex Cloud вже подорожчали більш ніж на 16,6% після двох підвищень тарифів у 2025–2026 роках.

Інші оператори дата-центрів почали закуповувати обладнання для захисту від безпілотників. Деякі вже модернізують системи захисту зовнішньої інженерної інфраструктури, ці витрати в подальшому відобразяться на вартості хмарних послуг для кінцевих клієнтів.

Конкретних оцінок майбутнього підвищення тарифів вони поки що не наводять.

Попереднє підвищення відбулося 1 травня 2025 року і торкнулося більшості хмарних сервісів. Тоді компанія підвищила тарифи на 8%, також пославшись на зростання вартості обладнання та інших витрат.

Порівнявши опубліковані компанією дані за два роки, The Insider підрахував, що сукупне підвищення тарифів на окремі хмарні сервіси склало 16,6%.

До 12 жовтня "Яндексу" так і не вдалося відновити нормальну роботу хмарної платформи після трьох атак безпілотників.

Yandex Cloud досі працює в аварійному режимі, а спеціалісти цілодобово займаються відновленням інфраструктури. Клієнтам продовжують рекомендувати використовувати альтернативні майданчики для розміщення та резервування даних.

Компанія також попередила про затримки в роботі технічної підтримки через велику кількість звернень. При цьому нових подробиць про доступність окремих хмарних сервісів "Яндекс" не навів.

Збої продовжують торкатися й користувачів низки сервісів. Зокрема, клієнти "Яндекс Пей" скаржаться на неможливість перевести та зняти гроші, а таксисти та кур'єри — вивести заробіток. Деякі покупці зіткнулися з труднощами при оформленні повернення квитків на концерти через Intickets: коди підтвердження не приходять на "Яндекс Пошту"

Нагадаємо:

У Сасово російської Рязанської області спалахнула пожежа на території заводу "Саста", де розташований дата-центр ТОВ "Яндекс ДЦ", і який є важливим для ВПК РФ. У соцмережах повідомили про атаку на цей завод.

У пресслужбі "Яндекса" повідомили, що дата-центр у Сасово Рязанської області РФ повністю зупинив роботу після дронової атаки вранці.

9 жовтня Російська компанія "Яндекс" повідомила про нову атаку на дата-центр, цього разу — у Калузі.

11 жовтня російська компанія повідомила про припинення роботи дата-центру в російському Володимирі через атаку дронів.