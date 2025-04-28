"Ми доберемося до тих, хто не платить". Голова ДПС про "скрутки", Гетманцева та моделей OnlyFans

Голова Державної податкової служби Руслан Кравченко розповів, чи достатній у нього досвід роботи з податками, чи підтримує надання податковій доступу до банківської таємниці, про людей Гетманцева та оподаткування доходів з OnlyFans.

В останні дні 2024 року Кабінет міністрів несподівано та без будь-якого конкурсу призначив головою Державної податкової служби колишнього прокурора та очільника Київської обласної військової адміністрації Руслана Кравченка.

Ця подія непересічна не лише тому, що ДПС уперше за понад три роки отримала керівника не в статусі "в. о.", а й тому, що, за словами співрозмовників ЕП у владі, ознаменувала перехід податкової із зони впливу голови фінансового комітету Верховної Ради Данила Гетманцева у вертикаль керівництва Офісу президента.

Кравченко, мабуть, найменш очікуваний кандидат на посаду голови податкової. Його фіскальний досвід обмежується спробою вступу до податкового університету в Ірпені та розслідуванням справ податківців на посаді прокурора. Себе він називає кризовим менеджером, який має вирішити багаторічну проблему довіри у відносинах між платниками податків і тими, хто їх збирає.

Під час розмови Кравченко більше нагадує військового офіцера, ніж очільника цивільного органу. Інтерв'ю записувалося в кімнаті для нарад, бо кабінет голови ДПС – це режимний об'єкт з відповідними обмеженнями. Розмова кілька разів переривалася телефонними дзвінками, зокрема від голови СБУ Василя Малюка.

Схоже, герой інтерв'ю, який працював воєнним прокурором і має статус учасника бойових дій, теж не сприймає свою роботу лише як цивільну службу. "Очоливши податкову, я відразу став ворогом для бізнесу та платників податків", – визнає він.

Хоча будувати "наступальні операції" та "проводити активні бойові дії" проти тих, хто ухиляється від сплати податків, він не поспішає. Радше навпаки: під час розмови неодноразово говорить про необхідність пошуку "золотої середини".

Про його намір провести деескалацію на "податковому фронті" свідчить історія, яку ЕП переказували урядовці. Після призначення Кравченко приніс міністру фінансів Сергію Марченку план змін до системи адміністрування ПДВ, на яку роками нарікає бізнес. Ці зміни спростили б життя підприємцям, але міністр їх не погодив: від цього впали б надходження до бюджету. Герой інтерв'ю цю історію заперечує.

Хто рекомендував Кравченка на посаду голови ДПС? Хто допомагає йому розібратися в тонкощах податкового адміністрування? Як він ставиться до оподаткування доходів зі створення відео порномоделями OnlyFans? Чи підтримує він ідею надання податковій доступу до банківської таємниці?

Про реформу ДПС, "скрутки" та доступ до банківської таємниці

— Одним з першочергових заходів, який передбачає "Національна стратегія доходів", є проведення реформи Державної податкової служби. Ви очолюєте цей орган майже чотири місяці. Чи почалася ця реформа?

— Почалася. Ми виконуємо взяті зобов'язання перед нашими міжнародними партнерами, зокрема МВФ. Щодо цього зауважень до нас немає. 5-6 червня відбудеться скринінг у межах інтеграції України з ЄС. Будемо доповідати Єврокомісії про виконання взятих зобов'язань у частині реформи податкової.

— Які кроки передбачає реформа?

— Кадрова робота, навчання співробітників, внутрішня боротьба з корупцією. Стратегією доходів передбачена робота з підвищення рівня добровільної сплати податків. Ми повинні затвердити і запустити процес управління податковими ризиками – коли підприємства потрапляють у план перевірок на підставі автоматично виявлених ризиків, скласти та перевірити критерії цієї ризиковості.

— Мета реформи податкової – повернути довіру до роботи цього органу…

— Я скажу так: довіри до податкової дуже мало. Я всім своїм співробітникам кажу, що, очоливши податкову, я відразу став ворогом для бізнесу та платників податків. Стратегічна мета реформи ДПС – повернення довіри. Проблема в тому, що кожен бізнес хоче більше заробляти і менше платити. Але в нас така робота: збирати податки. Наше завдання – наповнення держбюджету, особливо під час війни.

ДПС намагається бути прозорою і відкритою. Разом з директорами департаментів проводимо зустрічі з бізнесом, намагаємося налагодити спілкування. Раніше як було? Підприємство, наприклад, віднесли до ризикових, проте ніхто не може пояснити, у чому була причина. Зараз ми створили консультаційні центри. Намагаюся змусити працівників ДПС дзвонити та пояснювати підприємствам, у чому була причина такого рішення. Раніше такого спілкування не було.

Ми покращили якість комунікації. Це підтверджується тим, що ми зменшили кількість заблокованих податкових накладних: наразі це 0,37%. 2024 рік податкова закінчила також із, здавалось би, непоганим показником – 0,76%, але при цьому блокувалися накладні 15% суб'єктів господарювання – кожен шостий суб'єкт.

— Зараз накладні якої кількості суб'єктів блокуються?

— Ми зменшили цей показник у два-три рази. СМКОР (система моніторингу відповідності податкових накладних/розрахунків коригування критеріям оцінки ступеня ризиків – ЕП) працює автоматично та не бачить причинно-наслідкових зв'язків. Разом з Мінфіном працюємо над тим, аби її удосконалити.

Ми прийняли від виробників товарів та надавачів послуг уточнюючі таблиці даних для безумовної реєстрації податкових накладних. Раніше компаніям доводилося подавати великий перелік додаткових документів. Ми його суттєво скоротили.

Я бачу, як можна зменшити частку заблокованих накладних до 0,2%. Ми подали пропозиції Мінфіну, спільно працювали і розробили пропозиції до постанови, яка регулює роботу СМКОР. Зокрема, пропонуємо збільшити кількість критеріїв для безумовної реєстрації накладних. Сподіваюся, Кабмін ці зміни підтримає.

Якщо хтось захоче використати ці покращення для ухилення від сплати податків, то ми разом з БЕБ будемо відповідно реагувати.

— Чи правда, що ви приносили міністру фінансів Сергію Марченку план зміни СМКОР, але він його не погодив? Зміни начебто передбачали суттєві спрощення для бізнесу, що зменшило б податкові надходження.

— Ні, це неправда. З міністром переговорили, що ми готуємо зміни, і пояснили які. Він сказав: "Готуйте".

Руслан Кравченко: "Довіри до податкової дуже мало"

— У вас конструктивні відносини з Марченком?

— Максимально конструктивні, маємо його повну підтримку. Хотів би подякувати йому за довіру, за те, що він з перших днів вірив у мене і в те, що податкова служба буде тільки покращувати свою роботу.

— СМКОР існує для протидії зловживанням, зокрема формуванню "скруток". Який зараз обсяг "скрученого" податкового кредиту? Ви його бачите?

— Бачимо. Система їх самостійно блокує. Також у нас є можливість віднести підприємство до ризикових. Відповідний департамент працює цілодобово, у вихідні дні. Вони, наприклад, блокують тих експортерів, які хочуть вивести зерно без підтвердження його походження, без підтвердження земельного банку.

Фахівці цього департаменту готували зміни (до СМКОР – ЕП), аби витримати "золоту середину". Для білого бізнесу, який працює в межах закону, це покращення. Для тих, хто хоче використати ці зміни для створення "скруток" або роботи в тіні, у нас є дієві заходи, щоб такі компанії блокувати.

Раніше говорили: якщо ми не будемо дуже багато блокувати податкових накладних, то це негативно позначиться на виконанні плану із збору податків. Але я та ДПС своєю роботою довели протилежне. Ми зменшуємо блокування. Ми вивели з ризику 11,4 тисячі суб'єктів. Тим, хто хоче працювати за законом, ми даємо "дорожню карту" кроків, які необхідно зробити для виведення з ризикових.

— Скільки підприємств мають статус ризикових?

— Ця кількість змінюється: сьогодні може бути 13 тисяч, післязавтра – 10 тисяч. Цифра може збільшуватися, якщо підприємства працюють зі "скрутками".

Я не закінчив думку. Ми зменшили кількість заблокованих накладних, але при цьому план із збору податків перевиконується: за три місяці – на 36 мільярдів гривень. Зараз закінчується четвертий місяць і ми вже бачимо, що принесемо додаткові 10 мільярдів до плану. Я хочу тримати цей показник кожен місяць.

— Ваші попередники на цій посаді казали, що у 2021 році обсяг "скруток" щомісяця сягав 2 мільярдів гривень. Зараз ця цифра більша чи менша?

— Я вам точно не скажу. Треба рахувати, долучати Фінмоніторинг, який бачить рахунки і рух коштів по рахунках.

— Повернімося до питання про довіру до податкової. Такий акцент у стратегії доходів зроблений через те, що ДПС мають надати доступ до банківської таємниці. Чи готова податкова отримати такий доступ?

— Недавно була зустріч з МВФ, під час якої порушувалося питання, як ми використовуємо отриману інформацію від інших країн у межах автоматичного податкового обміну (CRS). До цієї системи підключилися 50 країн, відбувається обмін інформацією. Наразі ДПС уже отримує інформацію, яка є банківською таємницею, від інших країн. Ми її використовуємо та надійно зберігаємо.

— Ви говорите про рахунки українців у закордонних банках, а не про рахунки українців в Україні.

— Так, адже є закон. Доступ до банківської таємниці можуть отримати правоохоронні органи шляхом звернення з клопотанням до слідчого судді в рамках кримінального провадження. Якщо такий доступ буде надано нам законом, то виникне питання, у якій системі (програмне забезпечення – ЕП) ми будемо працювати з банківською таємницею. Ще одне питання – зберігання інформації.

Я вважаю, що Державна податкова служба готова до цього. Хоча є різні думки щодо потенційних зловживань, проте такий доступ точно не стосуватиметься тих громадян, які сплачують податки та не порушують закон.

— Ви підтримуєте ідею надання доступу до банківської таємниці податковій?

— Я виконавець закону: буде закон – будемо виконувати, не буде – не будемо.

Про призначення на посаду та досвід роботи з податками

— Коли вас призначали на посаду, парламент якраз проголосував за закон про перезавантаження Державної митної служби. Він передбачає проведення конкурсу на посаду голови і зараз цей конкурс триває. Триває й конкурс на посаду голови БЕБ. Чому вас призначали без конкурсу?

— Є закон, який на час воєнного стану дозволяє це робити.

— Попри це держава проводить конкурси на посади голів БЕБ і митниці.

— Якщо буде закон або ухвалять відповідне рішення щодо перезавантаження податкової та оголошення конкурсу, то я зроблю все необхідне для запуску та проведення конкурсу. Чи піду я на цей конкурс? Ні, не піду.

— Чому?

— Не люблю конкурси. А можливо, й піду, але сьогодні не бажаю йти.

— Призначення без конкурсу може свідчити, що ви на цій посаді тимчасово?

— Коли я був головою Київської обласної військової адміністрації, то почув таку думку: крісло залишається, а люди змінюються. Для мене це означає, що нічого постійного не буває. Ті люди, які думають, що вони на посаді назавжди, потім отримують урок від життя. У мене таких думок немає.

Я не знаю, скільки буду на цій посаді, тому використовую кожен день для здобуття результатів для країни, для поповнення державного бюджету.

— Зараз вакантна посада генерального прокурора. Вам було б цікаво спробувати себе на цій позиції?

— Без коментарів. Ініціатива щодо цієї посади – за президентом: він подає подання, а парламент голосує.

— Ви працювали в прокуратурі у 2012-2023 роках, а потім майже два роки – головою ОВА. Ви перетиналися з податковими питаннями в роботі?

— Так.

— У якому форматі?

— Зокрема в обласній адміністрації. У Київській області майже 30 тисяч споруд були зруйновані або пошкоджені руками російської армії. Для їх відновлення ми використовували всю допомогу міжнародних донорів, гроші, які виділяв Кабмін на відбудову, а також кошти з обласного бюджету. За кошти обласного бюджету запустили 150 приватних будинків, які були повністю зруйновані.

Ми використовували ці кошти із сплачених податків суб'єктів господарювання, які здійснювали свою діяльність у Київській області. Чим більше вони заплатять податків, тим більше ми можемо допомогти людям, тим більше зможемо здійснити заходів для підтримки військовослужбовців та Збройних Сил.

За перший рік моєї роботи ми виділили понад 600 мільйонів гривень з обласного бюджету на допомогу ЗСУ, військовим частинам, які дислокуються в Київській області. Знайомство і співпраця з податковою почалася саме на цій посаді.

Коли я був прокурором, ми здійснювали процесуальне керівництво кримінальних проваджень, у яких податківці підозрювалися в кримінальних правопорушеннях.

Коли я навчався у військовому ліцеї імені Івана Богуна в Києві, то десь під кінець другого курсу обирав куди вступати і розглядав Національний університет державної податкової служби (наразі – Державний податковий університет – ЕП), їздив до Ірпеня. Але приїхав трішки пізніше, усе було закрите, мені не сказали, які правила вступу, тому вирішив, що це не моє.

— Чи достатньо цього досвіду для того, щоб очолювати ДПС?

— Я одинадцять років працював на різних посадах у прокуратурі. Здійснив процесуальне керівництво в різних складних кримінальних провадженнях і по колишньому президенту України. Був на керівних посадах у прокуратурі…

— Я мав на увазі досвід взаємодії з податковою.

— Я закінчу свою думку. Потім був керівником Бучанської окружної прокуратури. Ще більше досвіду я отримав після деокупації Київської області, коли здійснював керівництво розслідування воєнних злочинів.

Дякуючи президенту, отримав колосальний досвід кризового менеджера в Київській ОВА, тому що ми відповідали за все: дітки отруїлися – відповідали. Світла чи води немає – відповідали. Це цілодобова тяжка робота. Тепер мені довірили цю посаду і я тут також відчуваю себе кризовим менеджером.

— Податки та їх адміністрування – це специфічна вузька сфера. Чи допомагає вам хтось у ній розібратися? Вас хтось консультує?

— Поки ти сам ручками не перебереш всю інформацію, то не вникнеш, хто б не консультував. Консультанти мають свою думку і вона може бути неправильною.

З перших днів я розбирався з кожним начальником департаменту, за кожним напрямком, самостійно все перевіряв. Наприклад, у департаменті оподаткування юридичних осіб намагався зрозуміти, чому деякі компанії отримують відшкодування, а деякі заходять у перевірку. Перевіряв, розбирався з кожним працівником кожного департаменту, з кожною областю і таким чином сам зрозумів специфіку, як усе працює і що треба змінити.

Руслан Кравченко: "Знайомі, друзі вирішили, що вони можуть подзвонити і попросити когось кудись призначити, вирішити те чи інше кадрове питання"

— Одна з перших ваших заяв на посаді: "Ніхто сторонній не впливатиме ні на мене, ні на Державну податкову службу. Закривайте свої "кадрові контори" та припиняйте використовувати моє ім’я як прикриття. Це звернення стосується всіх: родичів, колишніх керівників, знайомих, знайомих знайомих і тих, хто перебуває в рожевих мріях можливого впливу на мене". Зараз можете підтвердити, що на вашу роботу та роботу ДПС ніхто не впливає?

— Коли я написав цей пост, був тяжкий час. Знайомі, друзі вирішили, що вони можуть подзвонити і попросити когось кудись призначити, вирішити те чи інше кадрове питання. Усім, хто просив, я відмовляв і вчиняв інакше, ніж мене прохали. Я запитував: "Тут же зарплата мала, чому ж така тяга до цієї посади?". Хтось колишній працівник податкової, а хтось з міліції – усі хочуть у ДПС. Навіщо?

Цей час пройшов і всі зрозуміли, що вже не можуть зловживати спілкуванням або знайомством. Тому ніхто не впливає на мене, окрім закону.

— Чи проходили ви співбесіду з кимось перед призначенням головою ДПС?

— З міністром фінансів.

— А з кимось з Офісу президента, наприклад?

— Ні.

— Коли вас призначали, чи давали вам які-небудь завдання? Ви ж перший за три з половиною роки повноцінний голова податкової без статусу "в. о.".

— Навести порядок і виконувати всі поставлені завдання із збору податків та наповнення державного бюджету.

— Хто вас рекомендував на посаду голови Державної податкової служби?

— Не знаю.

— Ви колись спілкувалися з головою НБУ Андрієм Пишним? (Співрозмовники ЕП в уряді припускали, що рекомендувати Кравченка на посаду міг Пишний.)

— У мене були з ним офіційні зустрічі як голови податкової.

— До цього ви не перетиналися?

— Коли я був головою обласної адміністрації, громада Білої Церкви купила майно Білоцерківської ТЕЦ, яке було в заставі в Нацбанку, і тоді (грудень 2023 року – ЕП) ми з ним познайомилися.

— Ви казали, що ви кризовий менеджер. Зараз податкова в кризі?

— Раніше спілкування з бізнесом не було. У бізнесу максимальна недовіра до податкової. Були зловживання під час блокування податкових накладних, віднесення підприємств до ризикових. У роботі була криза. Кожен департамент був сам за себе, кожна область – сама за себе, вони не комунікували між собою. Я хотів навести тут порядок і створити внутрішню синергію спілкування і співпраці.

Ми проводимо зустрічі з бізнесом. У Дніпрі голову податкової вже п'ять років не бачили, наприклад. В інших областях схожа ситуація. Остання наша зустріч була з асоціаціями виробників меду та горіхів. Не дуже приємна розмова, тому що бізнес відчуває, що ми вороги. А ми не вороги. Я кажу: "Ви – бізнес, а в мене така робота – збирати податки. Треба золоту середину знаходити".

— Тобто в податкової зараз криза довіри?

— Так.

Про вплив Гетманцева на податкову та "клуб білого бізнесу"

— До вашого призначення на цю посаду багато представників влади говорили, що роботу ДПС курував голова податкового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. Чи ви поділяєте таку думку і наскільки активно Гетманцев залучався до роботи податкової?

— До голови комітету та всіх народних депутатів я ставлюся з великою повагою. У мене немає повноважень розслідувати ту чи іншу діяльність чи перевіряти дійсність цих тверджень. Я не працював у податковій і не можу вам на ваше твердження відповісти. Де-юре голова комітету не міг курувати роботу податкової, бо він – законодавча гілка влади, а це – виконавча.

Зараз у нас робочі відносини з комітетом. Якщо є запити, то ми надаємо інформацію. Можу підтвердити, що цих запитів стало більше, ніж було раніше.

— Може, через те, що раніше між головою комітету та податковою був прямий зв'язок?

— Не можу сказати, бо не перевіряв. Відносини в нас робочі, надаємо інформацію, співпрацюємо з ТСК Верховної Ради. Збираємося на робочі зустрічі і доводимо свою позицію щодо того чи іншого законопроєкту, який розглядається на комітеті або буде розглядатися у Верховній Раді.

— Відомо, що колишній помічник Гетманцева Євгеній Сокур виконував обов'язки першого заступника голови ДПС. Його звільнено. Скільки ще людей, афілійованих з Гетманцевим, було в керівництві податкової?

— Не знаю.

— Ці люди продовжують працювати в податковій?

— Зараз на керівних посадах у податковій таких нема.

— Зараз нема, тобто вони були?

— Могли бути. Однак це не стосується тільки однієї людини.

— А скількох людей?

— Була різна інформація щодо різних груп впливу. Однак ми повністю змінили весь керівний склад центрального апарату, керівництво 15 обласних податкових.

Департамент з боротьби з корупцією працював з правоохоронними органами, збирали інформацію. Не було такого, що якщо в інтернеті написано, що людина живе або дружить з якимось політиком, то вони, не розплющуючи очей, ухвалювали кадрові рішення. Спочатку були відпрацювання та перевірка всієї інформації. Кадровий потенціал не дуже великий, щоб просто так звільняти людей.

Руслан Кравченко: "Я змінив 16 керівників департаментів та 15 керівників областей. Але це не кінець"

— Попри це, 15 керівників обласних податкових ви замінили.

— Нічого постійного немає. Є люди, які готові бути керівниками та організовувати роботу. Однак я завжди даю час показати себе, виконати всі завдання, перевиконати план надходжень до бюджету. Я дивлюся, як керівник працює з бізнесом, майже кожен тиждень приїжджаю в якусь з областей на перевірку. Якщо людина за місяць-два не впорається, то вона буде замінена.

— У вас не було завдання перезавантажити все керівництво центрального апарату та областей?

— Авжеж, була така мета, я це здійснив: змінив 16 керівників департаментів та 15 керівників областей. Але це не означає, що це кінець. Якщо людина не справиться, то будуть відповідні кадрові призначення. Кадрова робота триває постійно.

— Багато нових керівників обласних податкових – це колишні податкові міліціонери. Якими принципами ви керуєтеся при призначенні людей?

— Кадровий шлях, досвід. Я не призначаю людей, які не мають досвіду роботи в податковій. Один мій заступник працював у податковій міліції, але потім – у ДПС. Стверджувати, що всі призначені – колишні податкові міліціонери, неправильно.

— При Гетманцеві була така практика: якщо в якійсь області виявляють корупцію, то перезавантажується все керівництво обласної податкової. Принаймні, він про це публічно повідомляв. Збережете цю практику?

— Це залежить від того, що робить керівник. Якщо він знав про такі факти або був дотичним до них, то буде нести кримінальну відповідальність. Ми співпрацюємо з усіма правоохоронними органами.

— Тобто звільняти всіх не будете.

— Так можна кожного звільнити. Керівник несе свою відповідальність перед законом. Як і кожен працівник відповідає перед законом.

— Одна з ініціатив Гетьманцева – "клуб білого бізнесу"…

— Щось ми дуже багато говоримо про Гетманцева. Може, вам треба було інтерв’ю в нього взяти?

— Запитання стосується клубу. Наскільки я розумію, ви не прихильник цієї ініціативи.

— Недавно в мене була зустріч з бізнесом у Житомирі. Там один керівник підприємства сказав таку фразу: "Я не в "білому" клубі, але й не в "чорному", бо сплачую податки. Ви – голова податкової, скажіть, хто я? Я сірий, чорний, білий, помаранчевий, рожевий чи голубий?". Я не міг йому відповісти.

Закон гарний з точки зору підтримки бізнесу, який сплачує податки. Моя думка: необхідно збільшити кількість критеріїв для потрапляння до цього "клубу". Усі підприємства, які сплачують податки, – "білі". Наразі критерії такі, що великий бізнес у цей клуб може потрапити, а малий і середній, що тільки розвивається, – ні.

— Що б ви змінили?

— Якби я мав законодавчу ініціативу, то я збільшив би кількість критеріїв, щоб більше бізнесу, який сплачує податки та працює в рамках закону, туди потрапило.

Особисто для себе я ухвалив рішення, що ставлення до кожного бізнесу, який сплачує податки, буде однаковим. Наприклад, створені консультаційні центри, тому що в "клубі білого бізнесу" є консультанти. Вони можуть подзвонити і сказати, що ви подали або збираєтеся подати податкові накладні, тому не забудьте сплатити такі податки. Або пропонують завчасно перевірити якісь документи.

Світовий банк провів опитування: 52% суб'єктів господарювання незадоволені частими змінами в законодавстві. Цього місяця така табличка (звітність – ЕП) була, в іншому хтось вирішив змінити. Це ж не спеціально бухгалтери подали по-старому, що стало підставою для блокування накладних. Просто по-людськи подзвоніть, поясніть завчасно. Бухгалтери та директори бояться дзвонити в податкову, бо вірять, що нічого не вирішиться, і вони йдуть до суду.

Саме це я хочу змінити: вирішувати спори потрібно в досудовому порядку. Наприклад, є 130 юристів. Ми судимося в першій, другій інстанції, витрачаємо кошти платників податків. Суб'єкти господарювання також витрачають гроші.

Ми виконали багато судових рішень, які не виконувалися протягом значного часу. Коли я зустрічаюся із суб'єктами господарювання, то говорю, що треба сідати за стіл і прошу не йти до суду. Є дорожня карта, де ми викладаємо свої вимоги. Бізнес або сприймає ці вимоги, або вносить свої клопотання і додаткові підтвердження своїх позицій. Для того, аби розблокувати податкову накладну чи вивести підприємство з ризиків, не обов'язково йти до суду.

— Скільки зараз компаній у "клубі білого бізнесу"?

— 8 199.

Про обмін інформацією та оподаткування OnlyFans

— У 2024 році ДПС почала отримувати дані в межах автоматичного обміну інформацією.

— З листопада почали приходити перші дані.

— Скільки додаткових податків це допомогло зібрати? Як це вплинуло на роботу податкової?

— Ми тільки почали отримувати дані. На початку 2025 року ми почали отримувати дані щодо рахунків за 2024 рік. Там великий обсяг інформації. Також до нас звертаються правоохоронні органи. Через ухвали слідчого судді ми надаємо доступ до цих даних, але лише в справах щодо несплати податків.

З цією інформацією працює, зокрема, департамент трансфертного ціноутворення, який проводить перевірки щодо діяльності наших суб'єктів господарювання за кордоном. За деякими суб'єктами господарювання ми закінчуємо перевірки. На жаль, є порушення щодо сплати податків. Це великі суми: 200-300 мільйонів.

Недавно ми виграли справу у Верховному Суді стосовно відомої великої української компанії на 3,7 мільярда, використовуючи інформацію від наших міжнародних партнерів – іноземних компетентних органів.

— У вересні 2024 року ДПС отримала дані від британської податкової про всіх українців, які отримували доходи на платформі OnlyFans…

— Від інших країн також отримуємо дані про українців. Чому я з послами зустрічаюся? Бо я хочу, щоб ми обмінювалися інформацією краще та швидше. Наприклад, Чехія повідомила, що за їх підозрою українська компанія незаконно отримала 11,5 мільйона євро під час відшкодування ПДВ. Ми разом з правоохоронними органами відпрацювали цю інформацію.

Оскільки Британія та інші країни надають нам ту чи іншу інформацію, ми можемо її використовувати і державний бюджет буде отримувати ще більше грошей. Ті, хто перебувають у тіні або не сплачують податки, ми до них доберемося.

— Про скількох українців, які заробляли кошти на OnlyFans, податкова отримала інформацію?

— Щодо 5 435 фізичних осіб, які зареєстрували та використовували у своїй діяльності 7 036 акаунтів. Ми провели 759 документальних перевірок. Сума грошового зобов'язання становить понад 250 мільйонів гривень.

606 перевірок тривають, заплановано ще 346 документальних перевірок. Платники оскаржують в адміністративному та судовому порядку нараховані їм 14,5 мільйона гривень. Сума боргу за результатами перевірок становить 14,7 мільйона гривень. Загальна сума виплаченого доходу цим фізичним особам – 111 мільйонів доларів.

— Це дохід за три роки: з 2020-го по 2022-й?

— Так. Також ми надіслали 5 126 запитів платникам податків. 748 осіб подали податкові декларації. Сума задекларованого ними доходу – 356 мільйонів гривень.

Руслан Кравченко: "Якщо кожен працює і виконує свою функцію, то схеми можна побороти"

— Хто ініціював цей запит до Британії? Хтось у ДПС побачив, що є така платформа, і вирішив перевірити, скільки грошей там заробляють українці?

— Велика Британія направила нам інформацію.

— Але ж спершу нею зацікавився хтось в Україні.

— Фізособи, які отримують доходи і є податковими резидентами України, за законом повинні сплачувати податки. Також щодо КІКів (контрольовані іноземні компанії – ЕП) потрібно подавати декларацію, якщо вони отримують доходи за кордоном. Ми працюємо за всіма напрямками, де люди повинні платити податки.

— Як колишній прокурор як ви оцінюєте цю ситуацію? З одного боку, держава визнає злочином розміщення того контенту, який переважно розміщують на OnlyFans. З іншого боку, держава просить сплатити податки з доходів, отриманих від такої злочинної діяльності. Що робити цим людям?

— Я не орган досудового розслідування, я – голова ДПС. У мене є інформація, що резиденти України отримують дохід і за законом вони повинні сплачувати податок. Деякі з цих осіб зареєстрували ФОПи і сплачують добровільні податки.

— Вони можуть працювати як ФОПи?

— Так, якщо в межах лімітів і правильно оберуть вид діяльності (КВЕД – ЕП).

— Якщо людина подасть декларацію про доходи, отримані від розміщення порнографічного контенту, чи не підпаде вона під статтю 209 Кримінального кодексу "Легалізація доходів, отриманих злочинним шляхом"?

— Я не можу коментувати цю інформацію, тому що я не наділений функцією органу досудового розслідування. Я не маю права зареєструвати кримінальне провадження. Я не спеціаліст з усього. Я виконую закон.

— Податкова співпрацює з правоохоронними органами в цьому контексті і, наприклад, передала дані про цих українців до БЕБ. Потім представники БЕБ прийшли до моделей і почали викликати їх на допит у справі за 301 статтею Кримінального кодексу ("Виготовлення та розповсюдження порно").

— БЕБ – це окремий орган. Я їх діяльність не маю права коментувати.

— Чи передавали ви ще комусь ці бази даних, окрім БЕБ? Є інформація, що їх можна вільно придбати за 400 доларів.

— Особи, які продають і "зливають" цю інформацію, повинні нести кримінальну відповідальність. Якщо буде інформація, що це хтось з податкової, то в мене реакція буде дуже швидка і жорстка. Я буду співпрацювати з кожним органом досудового розслідування, який буде розслідувати ці факти.

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— ДПС зверталася до компанії Fenix International Ltd, якій належить OnlyFans, з проханням заблокувати сторінки українців, у яких є податковий борг?

— Не зверталася.

— Плануєте?

— Я впевнений, що всі суб'єкти господарювання, які отримали дохід, сплатять податок або добровільно, або після суду, або після документальних перевірок. Ми повинні виконувати стратегію реформування Державної податкової служби, яка передбачає збільшення довіри та збільшення добровільної сплати податків.

— Багато моделей співпрацювали з OnlyFans через агенції та отримували лише 20% від того, що заробляли їхні анкети. Тепер податкова просить їх заплатити 19,5% доходу, тобто все, що вони заробили. Як їм діяти?

— У рамках закону. Ми будемо перевіряти надану інформацію. Якщо хтось отримав менше, ніж податкова рахує, треба надати всі документи, які це підтверджують. Ми будемо об'єктивно і прозоро розглядати кожну ситуацію. Якщо є скарги або невирішені питання, давайте вирішимо їх у досудовому порядку.

Про інтернет-провайдерів та дропів

— Раніше чимало невеликих інтернет-провайдерів були платниками спрощеної системи оподаткування. Проте торік ДПС почала позбавляти їх такого статусу і переводити на загальну систему оподаткування. Чому?

— 29 квітня я буду зустрічатися з цими суб'єктами господарювання. Це непросте питання, тому що і бізнес, і наші юристи мають свої аргументи та різні погляди. Багато таких питань вирішується в судах. Проблема в тому, що немає конкретики в законодавстві. Мають бути зміни до закону, які внесуть цю конкретику.

— Виглядає дивно: податкова почала позбавляти провайдерів статусу суб'єктів спрощеної системи оподаткування якраз тоді, коли про це почав говорити Гетманцев. Це не свідчить про його вплив на ДПС?

— Якщо у вас є така підозра, то напишіть, будь ласка, заяву в правоохоронні органи. Мені важко це коментувати, тому що мене тут тоді ще не було. Це збіглося чи не збіглося, були якісь робочі зустрічі з головою комітету або з комітетом чи ні. Я намагаюся вирішити це питання і знайти золоту середину, не порушуючи закон. Проте це можна буде зробити швидше, якщо будуть зміни до законодавства.

— У цій справі вже було рішення Верховного Суду, який визнав анулювання статусу платника єдиного податку незаконним. У зв'язку з цим чи плануєте ви переглядати політику ДПС стосовно малих провайдерів?

— Усі рішення суду будуть виконуватися. Якраз на цій зустрічі з провайдерами ми плануємо вислухати їхню позицію.

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— Тобто ви не виключаєте, що після цієї зустрічі податкова перестане переводити провайдерів на загальну систему оподаткування?

— Для цього потрібні зміни до закону.

— Ви плануєте їх ініціювати через суб'єктів законодавчої ініціативи?

— Можливо.

— Що вони будуть передбачати: остаточну заборону провайдерам перебувати на спрощеній системі чи усунення подвійного читання, через яке їх зі спрощеної системи переводять на загальну систему?

— Остаточне рішення ще не ухвалене. Ми перебуваємо на стадії аналізу. Я хочу витримати золоту середину: щоб і бюджет не втратив, і щоб суб'єкти мали кращі умови роботи, щоб вони більше заробляли і більше сплачували податків.

— Ви людина з досвідом роботи в правоохоронній системі. Як подолати такі схеми як "скрутки" та "дропи"? Чи може податкова цьому сприяти?

— Податкова служба – не один воїн у цьому полі. Потрібна синергія всіх правоохоронних органів і служб, які наділені відповідними повноваженнями.

Державна податкова служба може блокувати, перевіряти та направляти до правоохоронних органів. Фінмоніторинг може бачити і блокувати рахунки. БЕБ та інші правоохоронні органи можуть здійснювати свої повноваження через досудове розслідування, збирати докази, якщо є ознаки кримінального правопорушення, вилучати документи, виходити на обшуки, якщо є законні підстави, повідомляти про підозру і, наприклад, накладати арешт на те чи інше майно.

Якщо кожен працює і виконує свою функцію, то ці схеми можна побороти.

Фото Алекса Клімова, УП