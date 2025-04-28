"Мы доберемся до тех, кто не платит". Глава ГНС о "скрутках", Гетманцеве и моделях OnlyFans

Глава Государственной налоговой службы Руслан Кравченко рассказал, достаточный ли у него опыт работы с налогами, поддерживает ли предоставление налоговой доступа к банковской тайне, о людях Гетманцева и налогообложении доходов с OnlyFans.

В последние дни 2024 года Кабинет министров неожиданно и без какого-либо конкурса назначил главой Государственной налоговой службы бывшего прокурора и главу Киевской областной военной администрации Руслана Кравченко.

Это событие незаурядное не только потому, что ГНС впервые за более чем три года получила руководителя не в статусе "и. о.", но и потому, что, по словам собеседников ЭП во власти, ознаменовало переход налоговой из зоны влияния главы финансового комитета Верховной Рады Даниила Гетманцева в вертикаль руководства Офиса президента.

Кравченко, пожалуй, наименее ожидаемый кандидат на должность главы налоговой. Его фискальный опыт ограничивается попыткой поступления в налоговый университет в Ирпене и расследованием дел налоговиков в должности прокурора. Себя он называет кризисным менеджером, который должен решить многолетнюю проблему доверия в отношениях между налогоплательщиками и теми, кто их собирает.

Во время разговора Кравченко больше напоминает военного офицера, чем руководителя гражданского органа. Интервью записывалось в комнате для совещаний, потому что кабинет главы ГНС - это режимный объект с соответствующими ограничениями. Разговор несколько раз прерывался телефонными звонками, в частности от председателя СБУ Василия Малюка.

Похоже, герой интервью, который работал военным прокурором и имеет статус участника боевых действий, тоже не воспринимает свою работу только как гражданскую службу. "Возглавив налоговую, я сразу стал врагом для бизнеса и налогоплательщиков", - признает он.

Хотя строить "наступательные операции" и "проводить активные боевые действия" против тех, кто уклоняется от уплаты налогов, он не спешит. Скорее наоборот: во время разговора неоднократно говорит о необходимости поиска "золотой середины".

О его намерении провести деэскалацию на "налоговом фронте" свидетельствует история, которую ЭП пересказывали чиновники. После назначения Кравченко принес министру финансов Сергею Марченко план изменений в систему администрирования НДС, на которую годами жалуется бизнес. Эти изменения упростили бы жизнь предпринимателям, но министр их не согласовал: от этого упали бы поступления в бюджет. Герой интервью эту историю отрицает.

Кто рекомендовал Кравченко на должность главы ГНС? Кто помогает ему разобраться в тонкостях налогового администрирования? Как он относится к налогообложению доходов по созданию видео порномоделями OnlyFans? Поддерживает ли он идею предоставления налоговой доступа к банковской тайне?

О реформе ГНС, "скрутках" и доступе к банковской тайне

- Одним из первоочередных мероприятий, которое предусматривает "Национальная стратегия доходов", является проведение реформы Государственной налоговой службы. Вы возглавляете этот орган почти четыре месяца. Началась ли эта реформа?

- Началась. Мы выполняем взятые обязательства перед нашими международными партнерами, в частности МВФ. По этому поводу замечаний к нам нет. 5-6 июня состоится скрининг в рамках интеграции Украины с ЕС. Будем докладывать Еврокомиссии о выполнении взятых обязательств в части реформы налоговой.

- Какие шаги предусматривает реформа?

- Кадровая работа, обучение сотрудников, внутренняя борьба с коррупцией. Стратегией доходов предусмотрена работа по повышению уровня добровольной уплаты налогов. Мы должны утвердить и запустить процесс управления налоговыми рисками - когда предприятия попадают в план проверок на основании автоматически выявленных рисков, составить и проверить критерии этой рисковости.

- Цель реформы налоговой - вернуть доверие к работе этого органа...

- Я скажу так: доверия к налоговой очень мало. Я всем своим сотрудникам говорю, что, возглавив налоговую, я сразу стал врагом для бизнеса и налогоплательщиков. Стратегическая цель реформы ГНС - возвращение доверия. Проблема в том, что каждый бизнес хочет больше зарабатывать и меньше платить. Но у нас такая работа: собирать налоги. Наша задача - наполнение госбюджета, особенно во время войны.

ГНС старается быть прозрачной и открытой. Вместе с директорами департаментов проводим встречи с бизнесом, стараемся наладить общение. Раньше как было? Предприятие, например, отнесли к рисковым, однако никто не может объяснить, в чем была причина. Сейчас мы создали консультационные центры. Пытаюсь заставить работников ГНС звонить и объяснять предприятиям, в чем была причина такого решения. Раньше такого общения не было.

Мы улучшили качество коммуникации. Это подтверждается тем, что мы уменьшили количество заблокированных налоговых накладных: сейчас это 0,37%. 2024 год налоговая закончила также с, казалось бы, неплохим показателем - 0,76%, но при этом блокировались накладные 15% субъектов хозяйствования - каждый шестой субъект.

- Сейчас накладные какого количества субъектов блокируются?

- Мы уменьшили этот показатель в два-три раза. СМКОР (система мониторинга соответствия налоговых накладных/расчетов корректировки критериям оценки степени рисков - ЭП) работает автоматически и не видит причинно-следственных связей. Вместе с Минфином работаем над тем, чтобы ее усовершенствовать.

Мы приняли от производителей товаров и поставщиков услуг уточняющие таблицы данных для безусловной регистрации налоговых накладных. Ранее компаниям приходилось подавать большой перечень дополнительных документов. Мы его существенно сократили.

Я вижу, как можно уменьшить долю заблокированных накладных до 0,2%. Мы подали предложения Минфину, совместно работали и разработали предложения к постановлению, которое регулирует работу СМКОР. В частности, предлагаем увеличить количество критериев для безусловной регистрации накладных. Надеюсь, Кабмин эти изменения поддержит.

Если кто-то захочет использовать эти улучшения для уклонения от уплаты налогов, то мы вместе с БЭБ будем соответственно реагировать.

- Правда ли, что вы приносили министру финансов Сергею Марченко план изменения СМКОР, но он его не согласовал? Изменения вроде бы предусматривали существенные упрощения для бизнеса, что уменьшило бы налоговые поступления.

- Нет, это неправда. С министром переговорили, что мы готовим изменения, и объяснили какие. Он сказал: "Готовьте".

Руслан Кравченко: "Доверия к налоговой очень мало"

- У вас конструктивные отношения с Марченко?

- Максимально конструктивные, имеем его полную поддержку. Хотел бы поблагодарить его за доверие, за то, что он с первых дней верил в меня и в то, что налоговая служба будет только улучшать свою работу.

- СМКОР существует для противодействия злоупотреблениям, в частности формированию "скруток". Какой сейчас объем "скрученного" налогового кредита? Вы его видите?

- Видим. Система их самостоятельно блокирует. Также у нас есть возможность отнести предприятие к рисковым. Соответствующий департамент работает круглосуточно, в выходные дни. Они, например, блокируют тех экспортеров, которые хотят вывести зерно без подтверждения его происхождения, без подтверждения земельного банка.

Специалисты этого департамента готовили изменения (в СМКОР - ЭП), чтобы выдержать "золотую середину". Для белого бизнеса, который работает в рамках закона, это улучшение. Для тех, кто хочет использовать эти изменения для создания "скруток" или работы в тени, у нас есть действенные меры, чтобы такие компании блокировать.

Раньше говорили: если мы не будем очень много блокировать налоговых накладных, то это негативно скажется на выполнении плана по сбору налогов. Но я и ГНС своей работой доказали обратное. Мы уменьшаем блокировки. Мы вывели из риска 11,4 тысячи субъектов. Тем, кто хочет работать по закону, мы даем "дорожную карту" шагов, которые необходимо сделать для вывода из рисковых.

- Сколько предприятий имеют статус рисковых?

- Это количество меняется: сегодня может быть 13 тысяч, послезавтра - 10 тысяч. Цифра может увеличиваться, если предприятия работают со "скрутками".

Я не закончил мысль. Мы уменьшили количество заблокированных накладных, но при этом план по сбору налогов перевыполняется: за три месяца - на 36 миллиардов гривен. Сейчас заканчивается четвертый месяц и мы уже видим, что принесем дополнительные 10 миллиардов к плану. Я хочу держать этот показатель каждый месяц.

- Ваши предшественники на этой должности говорили, что в 2021 году объем "скруток" ежемесячно достигал 2 миллиардов гривен. Сейчас эта цифра больше или меньше?

- Я вам точно не скажу. Надо считать, приобщать Финмониторинг, который видит счета и движение средств по счетам.

- Вернемся к вопросу о доверии к налоговой. Такой акцент в стратегии доходов сделан из-за того, что ГНС должны предоставить доступ к банковской тайне. Готова ли налоговая получить такой доступ?

- Недавно была встреча с МВФ, во время которой поднимался вопрос, как мы используем полученную информацию от других стран в рамках автоматического налогового обмена (CRS). К этой системе подключились 50 стран, происходит обмен информацией. Сейчас ГНС уже получает информацию, являющуюся банковской тайной, от других стран. Мы ее используем и надежно храним.

- Вы говорите о счетах украинцев в зарубежных банках, а не о счетах украинцев в Украине.

- Да, ведь есть закон. Доступ к банковской тайне могут получить правоохранительные органы путем обращения с ходатайством к следственному судье в рамках уголовного производства. Если такой доступ будет предоставлен нам законом, то возникнет вопрос, в какой системе (программное обеспечение - ЭП) мы будем работать с банковской тайной. Еще один вопрос - хранение информации.

Я считаю, что Государственная налоговая служба готова к этому. Хотя есть разные мнения относительно потенциальных злоупотреблений, однако такой доступ точно не будет касаться тех граждан, которые платят налоги и не нарушают закон.

- Вы поддерживаете идею предоставления доступа к банковской тайне налоговой?

- Я исполнитель закона: будет закон - будем выполнять, не будет - не будем.

О назначении на должность и опыте работы с налогами

- Когда вас назначали на должность, парламент как раз проголосовал за закон о перезагрузке Государственной таможенной службы. Он предусматривает проведение конкурса на должность председателя и сейчас этот конкурс продолжается. Продолжается и конкурс на должность главы БЭБ. Почему вас назначали без конкурса?

- Есть закон, который на время военного положения позволяет это делать.

- Несмотря на это государство проводит конкурсы на должности глав БЭБ и таможни.

- Если будет закон или примут соответствующее решение о перезагрузке налоговой и объявлении конкурса, то я сделаю все необходимое для запуска и проведения конкурса. Пойду ли я на этот конкурс? Нет, не пойду.

- Почему?

- Не люблю конкурсы. А возможно, и пойду, но сегодня не желаю идти.

- Назначение без конкурса может свидетельствовать, что вы на этой должности временно?

- Когда я был главой Киевской областной военной администрации, то услышал такое мнение: кресло остается, а люди меняются. Для меня это означает, что ничего постоянного не бывает. Те люди, которые думают, что они на должности навсегда, потом получают урок от жизни. У меня таких мыслей нет.

Я не знаю, сколько буду на этой должности, поэтому использую каждый день для получения результатов для страны, для пополнения государственного бюджета.

- Сейчас вакантна должность генерального прокурора. Вам было бы интересно попробовать себя на этой позиции?

- Без комментариев. Инициатива по этой должности - за президентом: он подает представление, а парламент голосует.

- Вы работали в прокуратуре в 2012-2023 годах, а затем почти два года - главой ОВА. Вы пересекались с налоговыми вопросами в работе?

- Так.

- В каком формате?

- В частности в областной администрации. В Киевской области почти 30 тысяч сооружений были разрушены или повреждены руками российской армии. Для их восстановления мы использовали всю помощь международных доноров, деньги, которые выделял Кабмин на восстановление, а также средства из областного бюджета. За средства областного бюджета запустили 150 частных домов, которые были полностью разрушены.

Мы использовали эти средства из уплаченных налогов субъектов хозяйствования, которые осуществляли свою деятельность в Киевской области. Чем больше они заплатят налогов, тем больше мы можем помочь людям, тем больше сможем осуществить мероприятий для поддержки военнослужащих и Вооруженных Сил.

За первый год моей работы мы выделили более 600 миллионов гривен из областного бюджета на помощь ВСУ, военным частям, которые дислоцируются в Киевской области. Знакомство и сотрудничество с налоговой началось именно на этой должности.

Когда я был прокурором, мы осуществляли процессуальное руководство уголовных производств, в которых налоговики подозревались в уголовных правонарушениях.

Когда я учился в военном лицее имени Ивана Богуна в Киеве, то где-то под конец второго курса выбирал куда поступать и рассматривал Национальный университет государственной налоговой службы (сейчас - Государственный налоговый университет - ЭП), ездил в Ирпень. Но приехал чуть позже, все было закрыто, мне не сказали, какие правила поступления, поэтому решил, что это не мое.

- Достаточно ли этого опыта для того, чтобы возглавлять ГНС?

- Я одиннадцать лет работал на разных должностях в прокуратуре. Осуществил процессуальное руководство в различных сложных уголовных производствах и по бывшему президенту Украины. Был на руководящих должностях в прокуратуре...

- Я имел в виду опыт взаимодействия с налоговой.

- Я закончу свою мысль. Потом был руководителем Бучанской окружной прокуратуры. Еще больше опыта я получил после деоккупации Киевской области, когда осуществлял руководство расследованием военных преступлений.

Благодаря президенту, получил колоссальный опыт кризисного менеджера в Киевской ОВА, потому что мы отвечали за все: детки отравились - отвечали. Света или воды нет - отвечали. Это круглосуточная тяжелая работа. Теперь мне доверили эту должность и я здесь также чувствую себя кризисным менеджером.

- Налоги и их администрирование - это специфическая узкая сфера. Помогает ли вам кто-то в ней разобраться? Вас кто-то консультирует?

- Пока ты сам ручками не переберешь всю информацию, то не вникнешь, кто бы ни консультировал. Консультанты имеют свое мнение и оно может быть неправильным.

С первых дней я разбирался с каждым начальником департамента, по каждому направлению, самостоятельно все проверял. Например, в департаменте налогообложения юридических лиц пытался понять, почему некоторые компании получают возмещение, а некоторые заходят в проверку. Проверял, разбирался с каждым работником каждого департамента, с каждой областью и таким образом сам понял специфику, как все работает и что надо изменить.

Руслан Кравченко: "Знакомые, друзья решили, что они могут позвонить и попросить кого-то куда-то назначить, решить тот или иной кадровый вопрос"

- Одно из первых ваших заявлений на должности: "Никто посторонний не будет влиять ни на меня, ни на Государственную налоговую службу. Закрывайте свои "кадровые конторы" и прекращайте использовать мое имя как прикрытие. Это обращение касается всех: родственников, бывших руководителей, знакомых, знакомых знакомых знакомых и тех, кто пребывает в розовых мечтах возможного влияния на меня". Сейчас можете подтвердить, что на вашу работу и работу ГНС никто не влияет?

- Когда я написал этот пост, было тяжелое время. Знакомые, друзья решили, что они могут позвонить и попросить кого-то куда-то назначить, решить тот или иной кадровый вопрос. Всем, кто просил, я отказывал и поступал иначе, чем меня просили. Я спрашивал: "Здесь же зарплата маленькая, почему же такая тяга к этой должности?". Кто-то бывший работник налоговой, а кто-то из милиции - все хотят в ГНС. Зачем?

Это время прошло и все поняли, что уже не могут злоупотреблять общением или знакомством. Поэтому никто не влияет на меня, кроме закона.

- Проходили ли вы собеседование с кем-то перед назначением главой ГНС?

- С министром финансов.

- А с кем-то из Офиса президента, например?

- Нет.

- Когда вас назначали, давали ли вам какие-либо задания? Вы же первый за три с половиной года полноценный глава налоговой без статуса "и.о.".

- Навести порядок и выполнять все поставленные задачи по сбору налогов и наполнению государственного бюджета.

- Кто вас рекомендовал на должность главы Государственной налоговой службы?

- Не знаю.

- Вы когда-нибудь общались с главой НБУ Андреем Пышным? (Собеседники ЭП в правительстве предполагали, что рекомендовать Кравченко на должность мог Пышный.)

- У меня были с ним официальные встречи как главы налоговой.

- До этого вы не пересекались?

- Когда я был главой областной администрации, община Белой Церкви купила имущество Белоцерковской ТЭЦ, которое было в залоге у Нацбанка, и тогда (декабрь 2023 года - ЭП) мы с ним познакомились.

- Вы говорили, что вы кризисный менеджер. Сейчас налоговая в кризисе?

- Раньше общения с бизнесом не было. У бизнеса максимальное недоверие к налоговой. Были злоупотребления при блокировке налоговых накладных, отнесение предприятий к рисковым. В работе был кризис. Каждый департамент был сам за себя, каждая область - сама за себя, они не коммуницировали между собой. Я хотел навести здесь порядок и создать внутреннюю синергию общения и сотрудничества.

Мы проводим встречи с бизнесом. В Днепре главу налоговой уже пять лет не видели, например. В других областях похожая ситуация. Последняя наша встреча была с ассоциациями производителей меда и орехов. Не очень приятный разговор, потому что бизнес чувствует, что мы враги. А мы не враги. Я говорю: "Вы - бизнес, а у меня такая работа - собирать налоги. Надо золотую середину находить".

- То есть у налоговой сейчас кризис доверия?

- Так.

О влиянии Гетманцева на налоговую и "клуб белого бизнеса"

- До вашего назначения на эту должность многие представители власти говорили, что работу ГНС курировал глава налогового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев. Разделяете ли вы такое мнение и насколько активно Гетманцев привлекался к работе налоговой?

- К председателю комитета и всем народным депутатам я отношусь с большим уважением. У меня нет полномочий расследовать ту или иную деятельность или проверять действительность этих утверждений. Я не работал в налоговой и не могу вам на ваше утверждение ответить. Де-юре председатель комитета не мог курировать работу налоговой, потому что он - законодательная ветвь власти, а это - исполнительная.

Сейчас у нас рабочие отношения с комитетом. Если есть запросы, то мы предоставляем информацию. Могу подтвердить, что этих запросов стало больше, чем было раньше.

- Может, из-за того, что раньше между главой комитета и налоговой была прямая связь?

- Не могу сказать, потому что не проверял. Отношения у нас рабочие, предоставляем информацию, сотрудничаем с ВСК Верховной Рады. Собираемся на рабочие встречи и доказываем свою позицию по тому или иному законопроекту, который рассматривается на комитете или будет рассматриваться в Верховной Раде.

- Известно, что бывший помощник Гетманцева Евгений Сокур исполнял обязанности первого заместителя председателя ГНС. Он уволен. Сколько еще людей, аффилированных с Гетманцевым, было в руководстве налоговой?

- Не знаю.

- Эти люди продолжают работать в налоговой?

- Сейчас на руководящих должностях в налоговой таких нет.

- Сейчас нет, то есть они были?

- Могли быть. Однако это не касается только одного человека.

- А сколько людей?

- Была разная информация относительно разных групп влияния. Однако мы полностью сменили весь руководящий состав центрального аппарата, руководство 15 областных налоговых.

Департамент по борьбе с коррупцией работал с правоохранительными органами, собирали информацию. Не было такого, что если в интернете написано, что человек живет или дружит с каким-то политиком, то они, не открывая глаз, принимали кадровые решения. Сначала были отработки и проверка всей информации. Кадровый потенциал не очень большой, чтобы просто так увольнять людей.

Руслан Кравченко: "Я сменил 16 руководителей департаментов и 15 руководителей областей. Но это не конец"

- Несмотря на это, 15 руководителей областных налоговых вы заменили.

- Ничего постоянного нет. Есть люди, которые готовы быть руководителями и организовывать работу. Однако я всегда даю время показать себя, выполнить все задачи, перевыполнить план поступлений в бюджет. Я смотрю, как руководитель работает с бизнесом, почти каждую неделю приезжаю в какую-то из областей на проверку. Если человек за месяц-два не справится, то он будет заменен.

- У вас не было задачи перезагрузить все руководство центрального аппарата и областей?

- Конечно, была такая цель, я это осуществил: сменил 16 руководителей департаментов и 15 руководителей областей. Но это не означает, что это конец. Если человек не справится, то будут соответствующие кадровые назначения. Кадровая работа продолжается постоянно.

- Многие новые руководители областных налоговых - это бывшие налоговые милиционеры. Какими принципами вы руководствуетесь при назначении людей?

- Кадровый путь, опыт. Я не назначаю людей, которые не имеют опыта работы в налоговой. Один мой заместитель работал в налоговой милиции, но потом - в ГНС. Утверждать, что все назначенные - бывшие налоговые милиционеры, неправильно.

- При Гетманцеве была такая практика: если в какой-то области выявляют коррупцию, то перезагружается все руководство областной налоговой. По крайней мере, он об этом публично сообщал. Сохраните эту практику?

- Это зависит от того, что делает руководитель. Если он знал о таких фактах или был причастен к ним, то будет нести уголовную ответственность. Мы сотрудничаем со всеми правоохранительными органами.

- То есть увольнять всех не будете.

- Так можно каждого уволить. Руководитель несет свою ответственность перед законом. Как и каждый работник отвечает перед законом.

- Одна из инициатив Гетманцева - "клуб белого бизнеса"...

- Что-то мы слишком много говорим о Гетманцеве. Может, вам надо было взять у него интервью?

- Вопрос касается клуба. Насколько я понимаю, вы не сторонник этой инициативы.

- Недавно у меня была встреча с бизнесом в Житомире. Там один руководитель предприятия сказал такую фразу: "Я не в "белом" клубе, но и не в "черном", потому что плачу налоги. Вы - глава налоговой, скажите, кто я? Я серый, черный, белый, оранжевый, розовый или голубой?". Я не мог ему ответить.

Закон хороший с точки зрения поддержки бизнеса, который платит налоги. Мое мнение: необходимо увеличить количество критериев для попадания в этот "клуб". Все предприятия, которые платят налоги, - "белые". Сейчас критерии таковы, что крупный бизнес в этот клуб может попасть, а малый и средний, который только развивается, - нет.

- Что бы вы изменили?

- Если бы я имел законодательную инициативу, то я увеличил бы количество критериев, чтобы больше бизнеса, который платит налоги и работает в рамках закона, туда попало.

Лично для себя я принял решение, что отношение к каждому бизнесу, который платит налоги, будет одинаковым. Например, созданы консультационные центры, потому что в "клубе белого бизнеса" есть консультанты. Они могут позвонить и сказать, что вы подали или собираетесь подать налоговые накладные, поэтому не забудьте оплатить такие налоги. Или предлагают заблаговременно проверить какие-то документы.

Всемирный банк провел опрос: 52% субъектов хозяйствования недовольны частыми изменениями в законодательстве. В этом месяце такая табличка (отчетность - ЭП) была, в другом кто-то решил изменить. Это же не специально бухгалтеры подали по-старому, что стало основанием для блокировки накладных. Просто по-человечески позвоните, объясните заранее. Бухгалтеры и директора боятся звонить в налоговую, потому что верят, что ничего не решится, и они идут в суд.

Именно это я хочу изменить: решать споры нужно в досудебном порядке. Например, есть 130 юристов. Мы судимся в первой, второй инстанции, тратим средства налогоплательщиков. Субъекты хозяйствования также тратят деньги.

Мы выполнили много судебных решений, которые не выполнялись в течение значительного времени. Когда я встречаюсь с субъектами хозяйствования, то говорю, что надо садиться за стол и прошу не идти в суд. Есть дорожная карта, где мы излагаем свои требования. Бизнес или воспринимает эти требования, или вносит свои ходатайства и дополнительные подтверждения своих позиций. Для того, чтобы разблокировать налоговую накладную или вывести предприятие из рисков, не обязательно идти в суд.

- Сколько сейчас компаний в "клубе белого бизнеса"?

- 8 199.

Об обмене информацией и налогообложении OnlyFans

- В 2024 году ГНС начала получать данные в рамках автоматического обмена информацией.

- С ноября начали приходить первые данные.

- Сколько дополнительных налогов это помогло собрать? Как это повлияло на работу налоговой?

- Мы только начали получать данные. В начале 2025 года мы начали получать данные по счетам за 2024 год. Там большой объем информации. Также к нам обращаются правоохранительные органы. Через постановления следственного судьи мы предоставляем доступ к этим данным, но только по делам о неуплате налогов.

С этой информацией работает, в частности, департамент трансфертного ценообразования, который проводит проверки деятельности наших субъектов хозяйствования за рубежом. По некоторым субъектам хозяйствования мы заканчиваем проверки. К сожалению, есть нарушения по уплате налогов. Это большие суммы: 200-300 миллионов.

Недавно мы выиграли дело в Верховном Суде в отношении известной крупной украинской компании на 3,7 миллиарда, используя информацию от наших международных партнеров - иностранных компетентных органов.

- В сентябре 2024 года ГНС получила данные от британской налоговой обо всех украинцах, которые получали доходы на платформе OnlyFans...

- От других стран также получаем данные об украинцах. Почему я с послами встречаюсь? Потому что я хочу, чтобы мы обменивались информацией лучше и быстрее. Например, Чехия сообщила, что по их подозрению украинская компания незаконно получила 11,5 миллиона евро при возмещении НДС. Мы вместе с правоохранительными органами отработали эту информацию.

Поскольку Британия и другие страны предоставляют нам ту или иную информацию, мы можем ее использовать и государственный бюджет будет получать еще больше денег. Те, кто находятся в тени или не платят налоги, мы до них доберемся.

- О скольких украинцах, которые зарабатывали средства на OnlyFans, налоговая получила информацию?

- В отношении 5 435 физических лиц, которые зарегистрировали и использовали в своей деятельности 7 036 аккаунтов. Мы провели 759 документальных проверок. Сумма денежного обязательства составляет более 250 миллионов гривен.

606 проверок продолжаются, запланировано еще 346 документальных проверок. Плательщики оспаривают в административном и судебном порядке начисленные им 14,5 миллиона гривен. Сумма долга по результатам проверок составляет 14,7 миллиона гривен. Общая сумма выплаченного дохода этим физическим лицам - 111 миллионов долларов.

- Это доход за три года: с 2020-го по 2022-й?

- Да. Также мы направили 5 126 запросов налогоплательщикам. 748 человек подали налоговые декларации. Сумма задекларированного ими дохода - 356 миллионов гривен.

Руслан Кравченко: "Если каждый работает и выполняет свою функцию, то схемы можно побороть"

- Кто инициировал этот запрос в Британию? Кто-то в ГНС увидел, что есть такая платформа, и решил проверить, сколько денег там зарабатывают украинцы?

- Великобритания направила нам информацию.

- Но ведь сначала ею заинтересовался кто-то в Украине.

- Физлица, которые получают доходы и являются налоговыми резидентами Украины, по закону должны платить налоги. Также по КИКам (контролируемые иностранные компании - ЭП) нужно подавать декларацию, если они получают доходы за рубежом. Мы работаем по всем направлениям, где люди должны платить налоги.

- Как бывший прокурор как вы оцениваете эту ситуацию? С одной стороны, государство признает преступлением размещение того контента, который преимущественно размещают на OnlyFans. С другой стороны, государство просит уплатить налоги с доходов, полученных от такой преступной деятельности. Что делать этим людям?

- Я не орган досудебного расследования, я - глава ГНС. У меня есть информация, что резиденты Украины получают доход и по закону они должны платить налог. Некоторые из этих лиц зарегистрировали ФОПы и платят добровольные налоги.

- Они могут работать как ФЛП?

- Да, если в пределах лимитов и правильно выберут вид деятельности (КВЭД - ЭП).

- Если человек подаст декларацию о доходах, полученных от размещения порнографического контента, не подпадет ли он под статью 209 Уголовного кодекса "Легализация доходов, полученных преступным путем"?

- Я не могу комментировать эту информацию, потому что я не наделен функцией органа досудебного расследования. Я не имею права зарегистрировать уголовное производство. Я не специалист по всему. Я выполняю закон.

- Налоговая сотрудничает с правоохранительными органами в этом контексте и, например, передала данные об этих украинцах в БЭБ. Затем представители БЭБ пришли к моделям и начали вызывать их на допрос по делу по 301 статье Уголовного кодекса ("Изготовление и распространение порно").

- БЭБ - это отдельный орган. Я их деятельность не имею права комментировать.

- Передавали ли вы еще кому-то эти базы данных, кроме БЭБ? Есть информация, что их можно свободно приобрести за 400 долларов.

- Лица, которые продают и "сливают" эту информацию, должны нести уголовную ответственность. Если будет информация, что это кто-то из налоговой, то у меня реакция будет очень быстрая и жесткая. Я буду сотрудничать с каждым органом досудебного расследования, который будет расследовать эти факты.

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- ГНС обращалась к компании Fenix International Ltd, которой принадлежит OnlyFans, с просьбой заблокировать страницы украинцев, у которых есть налоговый долг?

- Не обращалась.

- Планируете?

- Я уверен, что все субъекты хозяйствования, которые получили доход, уплатят налог или добровольно, или после суда, или после документальных проверок. Мы должны выполнять стратегию реформирования Государственной налоговой службы, которая предусматривает увеличение доверия и увеличение добровольной уплаты налогов.

- Многие модели сотрудничали с OnlyFans через агентства и получали лишь 20% от того, что зарабатывали их анкеты. Теперь налоговая просит их заплатить 19,5% дохода, то есть все, что они заработали. Как им действовать?

- В рамках закона. Мы будем проверять предоставленную информацию. Если кто-то получил меньше, чем налоговая считает, надо предоставить все документы, которые это подтверждают. Мы будем объективно и прозрачно рассматривать каждую ситуацию. Если есть жалобы или нерешенные вопросы, давайте решим их в досудебном порядке.

Об интернет-провайдерах и дропах

- Ранее многие небольшие интернет-провайдеры были плательщиками упрощенной системы налогообложения. Однако в прошлом году ГНС начала лишать их такого статуса и переводить на общую систему налогообложения. Почему?

- 29 апреля я буду встречаться с этими субъектами хозяйствования. Это непростой вопрос, потому что и бизнес, и наши юристы имеют свои аргументы и разные взгляды. Много таких вопросов решается в судах. Проблема в том, что нет конкретики в законодательстве. Должны быть изменения в закон, которые внесут эту конкретику.

- Выглядит странно: налоговая начала лишать провайдеров статуса субъектов упрощенной системы налогообложения как раз тогда, когда об этом начал говорить Гетманцев. Это не свидетельствует о его влиянии на ГНС?

- Если у вас есть такое подозрение, то напишите, пожалуйста, заявление в правоохранительные органы. Мне трудно это комментировать, потому что меня здесь тогда еще не было. Это совпало или не совпало, были какие-то рабочие встречи с председателем комитета или с комитетом или нет. Я пытаюсь решить этот вопрос и найти золотую середину, не нарушая закон. Однако это можно будет сделать быстрее, если будут изменения в законодательство.

- В этом деле уже было решение Верховного Суда, который признал аннулирование статуса плательщика единого налога незаконным. В связи с этим планируете ли вы пересматривать политику ГНС в отношении малых провайдеров?

- Все решения суда будут выполняться. Как раз на этой встрече с провайдерами мы планируем выслушать их позицию.

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- То есть вы не исключаете, что после этой встречи налоговая перестанет переводить провайдеров на общую систему налогообложения?

- Для этого нужны изменения в закон.

- Вы планируете их инициировать через субъектов законодательной инициативы?

- Возможно.

- Что они будут предусматривать: окончательный запрет провайдерам находиться на упрощенной системе или устранение двойного чтения, из-за которого их с упрощенной системы переводят на общую систему?

- Окончательное решение еще не принято. Мы находимся на стадии анализа. Я хочу выдержать золотую середину: чтобы и бюджет не потерял, и чтобы субъекты имели лучшие условия работы, чтобы они больше зарабатывали и больше платили налогов.

- Вы человек с опытом работы в правоохранительной системе. Как преодолеть такие схемы как "скрутки" и "дропы"? Может ли налоговая этому способствовать?

- Налоговая служба - не один воин в этом поле. Нужна синергия всех правоохранительных органов и служб, которые наделены соответствующими полномочиями.

Государственная налоговая служба может блокировать, проверять и направлять в правоохранительные органы. Финмониторинг может видеть и блокировать счета. БЭБ и другие правоохранительные органы могут осуществлять свои полномочия через досудебное расследование, собирать доказательства, если есть признаки уголовного правонарушения, изымать документы, выходить на обыски, если есть законные основания, сообщать о подозрении и, например, накладывать арест на то или иное имущество.

Если каждый работает и выполняет свою функцию, то эти схемы можно побороть.

Фото Алекса Климова, УП