Суд зобов'язав "ПівдГЗК" Ахметова сплатити до бюджету 3,7 мільярди

Верховний Суд зобов'язав "Південний гірничо-збагачувальний комбінат" сплатити до бюджету 3,7 млрд грн.

Про це повідомив голова Державної податкової служби Руслан Кравченко.

Він зазначив, що це податки та штрафи за неправомірне застосування податкових пільг при виплаті дивідендів цією компанією кіпрським фірмам.

За словами Кравченка, під час перевірки податкова виявила, що протягом трьох років "ПівдГЗК" перерахувало дивіденди 12 акціонерам – резидентам Кіпру. Загальна сума – 29,8 млрд грн. При виплаті дивідендів застосовувалася пільгова ставка оподаткування – 5%, до бюджету сплачено 1,49 млрд грн.

Перевірка показала, що ці кіпрські компанії – "технічні". Отримані кошти оперативно перераховувалися компаніям-резидентам Нідерландів. Отже, кіпрські компанії не є бенефіціарними власниками доходу, пільгове оподаткування – незаконне. Тому ДПС донараховано основний платіж – 2,98 млрд грн та штрафи – 0,8 млрд грн.

Кравченко зазначив, що позицію податкової товариство оскаржувало в суді. Однак Верховний Суд поставив крапку в судовій тяганині, скасувавши рішення двох перших інстанцій.

АТ "ПівдГЗК" має сплатити до бюджету відповідні кошти протягом 10 днів після оприлюднення рішення суду. У разі несплати – через суд будуть заблоковані рахунки та заарештовано майно на суму заборгованості.

Нагадаємо:

Господарський суд міста Києва стягнув з ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" на користь АТ "ДТЕК Західенерго" Ріната Ахметова понад 21 млн грн інфляційних витрат та 3% річних.