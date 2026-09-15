НАБУ та САП викрили високорівневу схему відкатів у податковій Тернопільщини

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) і спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) викрили в Головному управлінні ДПС у Тернопільській області схему систематичного одержання хабарів від місцевого бізнесу.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, заступниця начальника управління та керівник одного з територіальних підрозділів податкової налагодили механізм збагачення на маніпуляціях із результатами податкових перевірок.

Вони знаходили нібито багатомільйонні порушення та пропонували суттєво зменшувати суми штрафних санкцій в офіційних документах.

Упродовж весни-літа 2026 року зловмисники одержали від представника двох підприємств хабарів на загальну суму 75 тис. євро.

У червні податківці зажадали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на понад 14,6 млн грн.

Під час передачі хабаря через посередника злочин викрили. Заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області Марію Мельник та її підлеглого затримали. Їм також повідомили про підозру.

Перевіряється причетність до злочину інших службових осіб ГУ ДПС в Тернопільській області.

Нагадаємо:

9 вересня детективи НАБУ провели обшуки в приміщенні Головного управління Державної податкової служби Тернопільщини. Тоді місцеві ЗМІ повідомляли, що начальниця управління Ольга Ліщинська могла фігурувати у справі "Карфаген", однак офіційних підтверджень не було.