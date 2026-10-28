У роботі сервісів податкової служби – тривалий збій

У роботі сервісів Державної податкової служби спостерігаються збої: наразі не працює Електронний кабінет платника податків.

Про це свідчать чисельні дописи користувачів на сторінці ДПС у Facebook.

ДПС повідомила про завершення технічних робіт на системах ДПС. "Електронні сервіси та цифрові послуги працюють у штатному режимі", – говориться у повідомленні за 27 жовтня.

Проте, платники податків скаржаться, зокрема, на проблеми з Електронним кабінетом і просять надати офіційне роз'яснення стосовно роботи електроних сервісів.

Податківців просять пояснити, як діяти за умов недоступності системи та чи буде враховано ці обставини, щоб уникнути застосування штрафних санкцій до платників податків

Так, платники повідомляють, що не надходять дані про реєстрацію падаткових накладних і неможливо зайти до Електронного кабінету.

Пояснити причини тривалого збою закликав також голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Шановні нові керівники ДПС, отримую десятки звернень від платників щодо проблем із роботою електронного кабінету з суботи. Прошу негайно налагодити роботу і прокомунікувати з людьми причини тривалого збою в роботі сервісу та строки його усунення", – написав він у Телеграм.

Регламентні роботи мали бути проведені у вихідні дні і ДПС попередила, що низка сервісів тимчасово не працюватиме.

Платників податків попросили "подбати про перерозподіл ресурсу та часу для забезпечення виконання податкових обов'язків".

Нагадаємо:

Раніше масштабний збій стався у роботі Revolut: користувачі з різних країн повідомляли про збої в роботі необанку, збій зачепив мільйони користувачів.

Раніше у роботі низки цифрових сервісів по всьому світу було зафіксовано масштабні збої – сервіси працювали з проблемами чи нестабільно.