Податкова служба запустила новий цифровий інструмент

Податкова служба запустила новий аналітичний дашборд "Єдиний податок третьої групи" з даними про задекларовані платниками податку доходи.

Про це інформує Державна податкова служба України

"Дашборд дає змогу комплексно аналізувати дані про платників податку та задекларовані ними доходи – від загальнонаціональних показників до рівня окремих областей і видів економічної діяльності", – говориться у повідомленні.

Наразі новий інструмент дозволяє аналізувати дані за 2024 – 2026 роки та досліджувати кількість платників єдиного податку третьої групи, суми задекларованого обсягу доходу платниками єдиного податку третьої групи, розподіл за класифіктором виду економічної діяльності та розподіл показників за юридичними особами та фізичними особами – підприємцями.

"Користувачі можуть порівнювати показники за звітними періодами та роками, відстежувати їхню динаміку, а також аналізувати дані в регіональному та галузевому розрізах", – пояснили податківці.

Це вже четвертий дашборд, який ДПС розробила спільно з Центром досліджень фіскальної політики за підтримки Міжнародного фонду "Відродження".

Нагадаємо:

Раніше Державна податкова служба запустила дашборд моніторингу податкових надходжень загального фонду державного бюджету.