НАБУ завітало до очільниці ГУ ДПС Тернопільщини: можливе продовження "Карфагена" – ЗМІ

У приміщенні Головного управління Державної податкової служби Тернопільщини провели обшуки детективи Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Про це повідомляють ZAXID.NET та видання "Тернополяни". Вони посилаються на власні джерела у податковій.

За даними "Тернополян", обшуки проводили в кабінетах начальниці Головного управління ДПС у Тернопільській області Ольги Ліщинської, її заступниці – Марії Мельник, а також кількох профільних фахівців.

Також відомо, що Ольга Ліщинська фігурує в перемовинах у численних аудіозаписах з ексгенпрокурором Русланом Кравченком.

Раніше, за даними видання, тернопільські податківці проводили перевірку місцевого підприємця та вимагали сплатити кошти.

Тернопільське видання "20 хвилин" також пише, що редакція отримала інформацію, що Ліщинська може бути пов'язана зі справою "Карфаген". Офіційного підтвердження цього твердження немає.

Нагадаємо:

НАБУ і САП оголосили про спецоперацію "Карфаген" ввечері 4 вересня. Тоді ж у справі про шахрайські кол-центри затримали заступника начальника департаменту ОГП, а детективи проводили обшуки в Офісі генпрокурора.

Заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива створив злочинну організацію ще в середині 2025 року і залучив до неї чинних працівників прокуратури, які за хабарі не заважали роботі шахрайських кол-центрів.

За даними джерел "Української правди", представникам Офісу генпрокурора з кожного шахрайського кол-центру щомісяця могли передавати приблизно $7 тисяч.