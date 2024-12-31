Кабмін призначив ексочільника Київської ОВА Кравченка головою Податкової

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Кабінет міністрів призначив ексочільника Київської ОВА Руслана Кравченка головою Державної податкової служби України.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Кравченко став першим постійним керівником Податкової з 2021 року, коли Олексій Любченко пішов на підвищення та став першим віцепрем'єр-міністром - міністром економіки України.

Останні три роки Податкову в статусі в.о. голови очолювала Тетяна Кірієнко.

Крім цього, уряд звільнив Ігоря Черкаського з посади голови Державної служби фінансового моніторингу України. Новим головою Держфінмоніторингу призначили ексочільника Полтавської ОВА Філіпа Проніна.

Нагадаємо:

30 грудня президент України Володимир Зеленський підписав укази про звільнення голови Київської ОВА Руслана Кравченка та голови Полтавської ОВА Філіпа Проніна "згідно з поданою заявою".

Народний депутат Ярослав Железняк з "Голосу" раніше повідомляв, що Кравченко може стати в. о. директора Державної податкової служби.