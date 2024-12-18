БЕБ отримала інформацію про українських користувачів OnlyFans: почалися обшуки

Слідчий суддя Шевченківського районного суду міста Києва ухвалив рішення надати працівникам Бюро економічної безпеки інформацію про всіх громадян України, зареєстрованих на платформі OnlyFans, які отримують там доходи.

Відповідне рішення суд ухвалив ще 20 вересня.

Зокрема, суд надав групі детективів БЕБ тимчасовий доступ до інформації "про всіх громадян України та інших осіб, які проживають на території України, котрі мають зареєстровані анкети (створені акаунти) на платформі OnlyFans, а саме: прізвище, ім`я, по батькові, дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків, а також іншу інформацію (відомості) стосовно творців платного контенту, яка є у розпорядженні ДПС".

Після отримання інформації про користувачів OnlyFans працівники БЕБ почали приходити до них з обшуками в межах кримінальної справи, відкритої за частиною 3 статті 212 Кримінального кодексу України (ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах).

Напередодні про початок таких обшуків повідомила юристка компанії "Маєте право" Леся Михайленко. За її словами, детективи прийшли з обшуками саме до тих моделей OnlyFans, які вже зареєстрували ФОПи, подали декларації та сплатили податки.

" Минулого тижня БЕБ почало приходити з обшуками саме до тих, хто сплатив і задекларував доходи. Тобто, за цією ухвалою БЕБ взяв у ДПС список і тепер працює по списку моделей з OnlyFans, які не мають жодного відношення до справа від липня 2024 року ", – повідомила вона.

Вона зазначає, що на початку осені голова податкового комітету Ради Данило Гетманцев повідомив, що Державна податкова служба отримала інформацію про українських моделей OnlyFans та їхні доходи. Невдовзі ці особи почали отримувати листи "щастя" від податкової з вимогою заплатити податки.

Звернувшись до консультантів, більшість моделей вирішили добровільно зареєструвати ФОПи, задекларувати доходи та заплатити податок до бюджету. Однак, завдяки рішенню Шевченківського суду, інформацію про них отримало БЕБ.

На інформацію про обшуки у моделей OnlyFans вже відреагували народні депутати. Зокрема, заступник голови податкового комітету Ради Ярослав Железняк заявив, що це ненормально "одночасно вимагати платити податки за порно і так само одночасно залишити кримінальну відповідальність за виготовлення".

Він додав, що сподівається, що правоохоронці не прийдуть до моделей OnlyFans ще й стосовно статті 301 Кримінального кодексу (виготовлення, зберігання та поширення порно).

Напередодні голова податкового комітету Данило Гетманцев повідомив, що моделі OnlyFans задекларували 305,4 млн грн доходів та сплатили до бюджетів 59 млн грн ПДФО та військового збору. Він також зазначив, що те, що "дівчата не сплатили податок вчасно" не може бути підставою для кримінальної справи.

"І окремо по переслідуванню по ст. 301 КК. Мені здається, що фестиваль лицемірства, коли суспільство однією рукою "морально засуджує", а іншою бере гроші на армію, або коли творців контенту переслідують його користувачі, треба завершувати", – додав нардеп.

Нагадаємо:

У Верховній Раді зареєстрували доопрацьований законопроєкт про декриміналізацію створення порнографічного контенту.

Раніше повідомлялося, що понад 5000 осіб з України, які займають публікацією контенту на Onlyfans, з 2020 по 2022 рік заробили 123 мільйони доларів, але не сплатили податків, бо це неможливо через законодавство.