На Київщині через російські атаки горів склад, постраждали двоє людей
ДСНС
У Київській області внаслідок нічних російських атак постраждали двоє людей, пошкоджені складська будівля, житлові будинки та автомобілі.
Джерело: ДСНС
Деталі: У Бориспільському районі виникла пожежа у складській будівлі. Постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.
На Обухівщині пошкоджені приватний житловий будинок та два легкові автомобілі.
Також приватний будинок пошкоджений у Бучанському районі.
Пожежу на Бориспільщині ліквідували.
Станом на ранок реактивні БПЛА атакують Київ та область.
Нагадаємо: Російські окупанти в ніч на 26 вересня атакували Київ безпілотниками, внаслідок чого четверо людей отримали поранення.