На Київщині через російські атаки горів склад, постраждали двоє людей

У Київській області внаслідок нічних російських атак постраждали двоє людей, пошкоджені складська будівля, житлові будинки та автомобілі.

Джерело: ДСНС

Деталі: У Бориспільському районі виникла пожежа у складській будівлі. Постраждали двоє людей, одного з них госпіталізували.

На Обухівщині пошкоджені приватний житловий будинок та два легкові автомобілі.

Також приватний будинок пошкоджений у Бучанському районі.

Пожежу на Бориспільщині ліквідували.

Станом на ранок реактивні БПЛА атакують Київ та область.

Нагадаємо: Російські окупанти в ніч на 26 вересня атакували Київ безпілотниками, внаслідок чого четверо людей отримали поранення.

Українська правда