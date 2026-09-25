Росія атакувала ремонтну бригаду на Одещині: загинув енергетик

На Одещині авто бригади ДТЕК атакував російський дрон – унаслідок атаки загинув один енергетик.

Про це повідомила пресслужба ДТЕК.

Ще один співробітник зазнав поранень. Йому надається вся необхідна допомога.

"Щирі співчуття рідним та близьким загиблого. Це непоправна втрата для всієї родини ДТЕК. Вічна памʼять енергетикам, які загинули за світло", – коментують в компанії.

Нагадаємо:

Унаслідок російських атак на енергетичну інфраструктуру на ранок 25 вересня були нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Харківській, Одеській та Миколаївській областях.