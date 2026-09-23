У Києві проблеми з інтернетом після російських атак – Мінцифра

У Києві проблеми з інтернетом

Через російську атаку спостерігаються проблеми з інтернетом приблизно в 100 тисяч домогосподарств у Києві та області.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

За повідомленням, фахівці вже оцінюють масштаби пошкоджень та ремонтують мережу, щоб якнайшвидше відновити її стабільну роботу.

Термінів відновлення стабільної роботи інтернету у Мінцифри не уточнюють.

Нагадаємо:

Раніше повідомлялося, що у Голосіївському районі Києва через ворожу атаку пошкоджено АЗС внаслідок влучання БпЛА, у Дарницькому районі є влучання в обʼєкт транспортної інфраструктури та пошкодження ще однієї АЗС.

Внаслідок ворожих атак низка поїзди затримуються, найбільше від графіка відстають поїзди, які курсують із центральної частини України, Запоріжжя та Дніпропетровщини.

Через підвищену повітряну загрозу у Києві Укрзалізниця змушена була призупинити рух кільцевої електрички, наразі рух вже відновлено.