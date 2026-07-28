Новини 28 липня: атаки на порти та їх наслідки

Про Хуситів: єменське терористичне угруповання хуситів заявило, що атакувало об'єкти постачання та транспортування нафти, якими Саудівська Аравія перенаправляє сировину зі сходу країни до порту Янбу в обхід Ормузької протоки.

Про заправки: начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заперечив інформацію щодо відсутності вцілілих АЗС на трасі від Харкова до Полтави.

Про Грецію і ЄС: Євросоюз дозволив TotalEnergies і надалі продавати російський скраплений газ із проєкту Yamal LNG азійським клієнтам, послабивши заплановані обмеження на його перевезення до третіх країн.

Про підпілний тютюн: Бюро економічної безпеки заявило про ліквідацію підпільних тютюнових фабрик у Львівській та Харківській областях загальною потужністю понад 130 тисяч пачок сигарет на добу.

Про тарифи: Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити з 1 серпня тарифи Укренерго на передачу електроенергії для бізнесу.

Про порти: тривала блокада морських портів України загрожує утворенням величезного надлишку агропродукції, який буде тиснути на ринок протягом усього маркетингового року, закупівельні ціни вже навіть нижчі за повну собівартість виробництва.

Південний гірничо-збагачувальний комбінат розпочав процес призупинення видобутку та тимчасового скорочення роботи. Рішення ухвалено через постійні атаки російських загарбників на цивільні торговельні судна, які прямують в чорноморські порти.

Про світові компанії: Apple стала другою в історії компанією, ринкова капіталізація якої досягла 5 трильйонів доларів.

Про аптеки: Національна служба здоровʼя України майже два місяці не виплачує аптекам компенсацію за ліки, що відпускаються в межах програми "Доступні ліки". Сума заборгованості становить орієнтовно 585 мільйонів гривень.

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