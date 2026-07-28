Генератори й житло для працівників: БЕБ викрило дві таємні фабрики сигарет
Бюро економічної безпеки заявило про ліквідацію підпільних тютюнових фабрик у Львівській та Харківській областях загальною потужністю понад 130 тисяч пачок сигарет на добу.
Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський та пресслужба Офісу Генпрокурора.
За даними слідства, на Львівщині у складському приміщенні облаштували повний цикл виробництва підроблених сигарет із фільтром під виглядом продукції міжнародних брендів. Фабрика могла випускати близько 70 тисяч пачок на добу.
Під час обшуків правоохоронці вилучили виробничу лінію, готові сигарети, тютюн, фільтри, папір, пакування та поліграфію. Вартість вилученого майна оцінили у понад 50 млн грн.
На Харківщині підпільний цех міг виробляти близько 60 тисяч пачок сигарет без фільтра на добу. Вилучене там обладнання, готову продукцію та сировину оцінили у понад 10 млн грн.
Обидві фабрики працювали автономно завдяки промисловим генераторам. На території виробництва у Львівській області також облаштували житлові приміщення для працівників.
Крім того, за даними ОГПУ, вилучено близько 150 мішків з никотином, обладнання для виготовлення сигарет, значні обсяги готової тютюнової продукції та комплектуючих для її виробництва. Також вилучено близько 50 тис. доларів та демонтовано незаконні технологічні лінії.
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Нагадаємо:
У 2024 році БЕБ викрило необліковане виробництво сигарет на одній із відомих тютюнових фабрик у Києві. За даними правоохоронців, продукцію планували продавати у країнах ЄС.