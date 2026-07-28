Генератори й житло для працівників: БЕБ викрило дві таємні фабрики сигарет

Бюро економічної безпеки заявило про ліквідацію підпільних тютюнових фабрик у Львівській та Харківській областях загальною потужністю понад 130 тисяч пачок сигарет на добу.

Про це повідомив директор БЕБ Олександр Цивінський та пресслужба Офісу Генпрокурора.

За даними слідства, на Львівщині у складському приміщенні облаштували повний цикл виробництва підроблених сигарет із фільтром під виглядом продукції міжнародних брендів. Фабрика могла випускати близько 70 тисяч пачок на добу.

Фото: Олександр Цивінський

Під час обшуків правоохоронці вилучили виробничу лінію, готові сигарети, тютюн, фільтри, папір, пакування та поліграфію. Вартість вилученого майна оцінили у понад 50 млн грн.

На Харківщині підпільний цех міг виробляти близько 60 тисяч пачок сигарет без фільтра на добу. Вилучене там обладнання, готову продукцію та сировину оцінили у понад 10 млн грн.

Фото: Олександр Цивінський

Обидві фабрики працювали автономно завдяки промисловим генераторам. На території виробництва у Львівській області також облаштували житлові приміщення для працівників.

Крім того, за даними ОГПУ, вилучено близько 150 мішків з никотином, обладнання для виготовлення сигарет, значні обсяги готової тютюнової продукції та комплектуючих для її виробництва. Також вилучено близько 50 тис. доларів та демонтовано незаконні технологічні лінії.

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Нагадаємо:

У 2024 році БЕБ викрило необліковане виробництво сигарет на одній із відомих тютюнових фабрик у Києві. За даними правоохоронців, продукцію планували продавати у країнах ЄС.