Хусити заявили про удар по нафтовій трубі Саудівської Аравії в обхід Ормузу

Єменське терористичне угруповання хуситів заявило, що атакувало об'єкти постачання та транспортування нафти, якими Саудівська Аравія перенаправляє сировину зі сходу країни до порту Янбу в обхід Ормузької протоки.

Про це пише Reuters.

За словами військового речника хуситів Ях'ї Сарі, цілями стали кілька важливих об'єктів уздовж східно-західного нафтового маршруту. Він назвав атаку відповіддю на нібито вторгнення саудівських безпілотників у повітряний простір Ємену.

Saudi Aramco не відповіла на запит про коментар. Незалежного підтвердження влучань або пошкодження інфраструктури наразі немає.

Саудівська Аравія почала активніше транспортувати нафту до Янбу наземним трубопроводом після того, як іранські атаки обмежили судноплавство через Ормузьку протоку. Порт на Червоному морі став ключовим альтернативним каналом експорту саудівської нафти.

Минулого тижня хусити оголосили блокаду нафтової галузі Саудівської Аравії в Червоному морі, погрожуючи поширити перебої з Ормузу на другий критичний маршрут постачання. Ескалація вже спричинила зростання світових цін на нафту.

У відповідь Саудівська Аравія завдала авіаударів по об'єктах хуситів у єменському порту Ходейда, назвавши їх військовою інфраструктурою та заявивши про намір захищати судноплавство.

Нагадаємо:

У травні Saudi Aramco збільшила постачання нафти через східно-західний трубопровід до Янбу, компенсуючи обмеження руху через Ормузьку протоку.

На вихідних хусити заявили про атаку на об'єкти Saudi Aramco у Джизані та Янбу. Біля НПЗ у Джизані зафіксували дим, а ракети, націлені на Янбу, перехопила система Patriot.