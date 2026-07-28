Південний ГЗК Ахметова зупинив роботу через блокаду портів

Південний гірничо-збагачувальний комбінат розпочав процес призупинення видобутку та тимчасового скорочення роботи. Рішення ухвалено через постійні атаки російських загарбників на цивільні торговельні судна, які прямують в чорноморські порти.

Про це повідомляє пресслужба південного ГЗК.

У компанії зазначили, що продовжить виконувати зобов'язання перед співробітниками й партнерами та відновить видобуток, коли дозволить безпекова ситуація.

"Водночас як у портах, так і на складах Південного ГЗК накопичилося декілька суднових партій залізної руди, яка мала йти на експорт.

Через неможливість накопичувати видобуту продукцію комбінат був змушений тимчасово призупинити роботу", – йдеться у повідомленні.

Видобуток планують відновити в серпні 2026 року. До цього вона залучатиме працівників до ремонтних робіт.

Нагадаємо:

Станом на 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак.

Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Також компанія Maersk призупинила надання сервісу у Чорноморському порту через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.