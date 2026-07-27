Біля Одеси затонуло іноземне судно, атаковане росіянами

Біля узбережжя Одеси затонуло торгівельне судно, що було атаковане росіянами 19 липня 2026 року.

Про це повідомив очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Судно 19 липня зазнало ураження судну GOLDEN LEO (прапор Гвінея-Бісау, власник Туреччина) на виході з порту після завантаження українською кукурудзою.

Російські окупанти завдали удару трьома крилатими ракетами типу Х-59/Х-69.

"На жаль, внаслідок ворожого удару загинули девʼять членів екіпажу та український лоцман. Ще вісьмох членів екіпажу вдалося евакуювати. На момент затоплення команди на борту не було", – написав Кіпер.

Нагадаємо:

Росіяни завдали ракетного удару по цивільному судну під прапором Гвінеї-Бісау в Чорному морі біля берегів Одеси, яке рухалося з вантажем збіжжя – загинуло 5 людей, доля ще 5 членів екіпажу невідома.