У Чорному морі росіяни втретє уразили корабель під прапором Ліберії

Внаслідок чергової атаки росіян в акваторії Чорного моря було уражено цивільне судно під прапором Ліберії, яке перебувало на рейді без екіпажу та вантажу.

Про це повідомляє очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

За словами Кіпера – цей корабель раніше уже двічі зазнавав пошкоджень внаслідок російських атак. Наразі зафіксовано задимлення судна.

"Такі удари вкотре демонструють свідоме нехтування рф нормами міжнародного права та її цілеспрямовані спроби зірвати роботу українського морського коридору", – написав Кіпер.

Нагадаємо:

Станом на 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак.

Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Також компанія Maersk призупинила надання сервісу у Чорноморському порту через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.

Південний гірничо-збагачувальний комбінат розпочав процес призупинення видобутку та тимчасового скорочення роботи. Рішення ухвалено через постійні атаки російських загарбників на цивільні торговельні судна, які прямують в чорноморські порти.