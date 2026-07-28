Держава заборгувала аптекам 580 мільйонів гривень за програмою "Доступні ліки"

Національна служба здоровʼя України майже два місяці не виплачує аптекам компенсацію за ліки, що відпускаються в межах програми "Доступні ліки". Сума заборгованості становить орієнтовно 585 мільйонів гривень.

Про це відомо з листа Аптечної професійної асоціації (АПАУ), який є у розпорядженні ЕП та відповіді НСЗУ на запит редакції.

Лист АПАУ був надісланий на імʼя міністра охорони здоровʼя Олега Ляшка та голови НСЗУ Наталії Гусак.

Аптеки скаржаться на несвоєчасне відшкодування коштів за відпущені реімбурсовані лікарські засоби, а також непідписання в електронній системі відповідних звітів.

Загальна сума коштів, що підлягає відшкодуванню, за повідомленням АПАУ, орієнтовно становить 305 млн грн за червень та 280 млн грн за липень цього року.

У своєму листі АПАУ зазначає про ризик дефіциту ліквідності аптек, невиконання зобов'язань перед постачальниками, працівниками та державою у звʼязку із затримкою.

У відповідь на запит ЕП у пресслужбі НСЗУ повʼязали затримки надходження коштів з розширенням програми "Доступні ліки".

Там повідомили, що в липні цього року препарати додавали до програми двічі: планово та позапланово.

Наймасштабніше розширення "Доступних ліків" (планове): відбулось в середині липня - до програми додали ще 260 торговельних назв лікарських засобів для лікування серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.

Окрім цього до програми додали 67 однокомпонентних та 35 комбінованих лікарських засобів українського виробництва.

"У звʼязку зі значним розширенням "Доступних ліків", виникли технічні колізії – вносяться зміни до бюджетних програм для перерозподілу коштів. Виплати аптекам очікуються в перших числах серпня", – зазначили у пресслужбі НСЗУ.

Нагадаємо:

У травні 2026 року НСЗУ сплатила понад 16,1 мільярда гривень за програмою медичних гарантій, у тому числі — відшкодування вартості лікарських засобів за програмою реімбурсації "Доступні ліки".