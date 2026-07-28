Греція пригрозила заблокувати санкції – ЄС залишив газу РФ шлях до Азії

Євросоюз дозволив TotalEnergies і надалі продавати російський скраплений газ із проєкту Yamal LNG азійським клієнтам, послабивши заплановані обмеження на його перевезення до третіх країн.

Про це пише Financial Times із посиланням на трьох обізнаних співрозмовників.

Винятку домоглася Греція, яка погрожувала не підтримати окремий пакет санкцій проти Росії. Рішення також дозволить грецькій судноплавній компанії Dynagas продовжити прибуткові перевезення російського СПГ по всьому світу.

Раніше Брюссель планував із кінця 2026 року заборонити європейським компаніям перевозити російський СПГ до країн поза межами ЄС. Тепер такі постачання дозволять за контрактами, укладеними до повномасштабного вторгнення Росії, якщо їхні обсяги не перевищуватимуть рівень 2025 року.

TotalEnergies належить 20% у сибірському проєкті Yamal LNG. Нове послаблення дасть французькій компанії змогу зберегти чинні контракти з покупцями в Азії, попри заборону ЄС на імпорт російського СПГ за довгостроковими угодами з кінця 2026 року.

У ЄС пояснили виняток тим, що після заборони перевезення швидко перейшли б до китайських операторів, а обсяги російського експорту не скоротилися б.

Раніше керівник TotalEnergies Патрік Пуянне попереджав, що невизначеність навколо санкцій може змусити компанію повністю припинити постачання з Yamal LNG. Після погодження нового пакета він заявив, що продажі за межами ЄС можуть продовжитися за участю європейських газовозів.

Нагадаємо:

У 2022 році TotalEnergies заявляла, що не бачить майбутнього в Росії, однак зберегла 20% у проєкті Yamal LNG і продовжила отримувати доходи від російського газового бізнесу.