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Харківська ОВА заперечила інформацію про знищення всіх АЗС від Харкова до Полтави

Семен Рубан — 28 липня, 10:55
Харківська ОВА заперечила інформацію про знищення всіх АЗС від Харкова до Полтави
Ілюстративне фото
Фото: Дніпропертровська ОВА

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заперечив інформацію щодо відсутності вцілілих АЗС на трасі від Харкова до Полтави.

Про це він написав у Telegram та розповів в ефірі телемарафону.

"Окремо наголошую: інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності", – пише Синєгубов.

Також він наголосив, що дефіциту пального в регіоні немає. Крім того, ОВА спільно з представниками АЗС-мереж узгодили заходи фізичного пасивного захисту.

Нагадаємо:

27 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що росіяни знищили понад 80 автозаправних станцій на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без АЗС.

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