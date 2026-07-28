Харківська ОВА заперечила інформацію про знищення всіх АЗС від Харкова до Полтави

Начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов заперечив інформацію щодо відсутності вцілілих АЗС на трасі від Харкова до Полтави.

Про це він написав у Telegram та розповів в ефірі телемарафону.

"Окремо наголошую: інформація деяких медіа про те, що на трасі від Харкова до Полтави не залишилося жодної діючої заправки, не відповідає дійсності", – пише Синєгубов.

Також він наголосив, що дефіциту пального в регіоні немає. Крім того, ОВА спільно з представниками АЗС-мереж узгодили заходи фізичного пасивного захисту.

Нагадаємо:

27 липня депутат Харківської обласної ради Олександр Скорик повідомив, що росіяни знищили понад 80 автозаправних станцій на Харківщині, а маршрут Харків-Полтава залишився повністю без АЗС.