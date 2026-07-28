Тарифи Укренерго знову зростуть 1 серпня: що потрібно знати

Нацкомісія з регулювання енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила рішення підвищити з 1 серпня тарифи Укренерго на передачу електроенергії для бізнесу.

Відповідне рішення НКРЕКП ухвалила на засіданні.

Тариф на послуги з передачі електричної енергії для користувачів системи (крім підприємств "зеленої" електрометалургії) зросте на 25% – до 928,45 грн за 1 МВт-год. до ПДВ.

Натомість тариф на послуги з передачі електроенергії для підприємств "зеленої" електрометалургії збільшиться на 50% – до 563,26 грн/МВт-год без ПДВ.

Член правління Укренерго Іван Юрик під час розгляду цього питання пояснив, що причиною зростання цін є російські атаки на енергетику.

"У нас змінилася топологія передачі, топологія мережі, що призвело до збільшення обсягів втрат. Також відбулася девальвація курсу, а наше ПСО прив'язане до курсового рівня – тому ми просимо відкоригувати тариф, щоб вчасно виконувати свої зобов'язання.

Крім того, зросли витрати на обмеження як по "зелених", так і по системних обмеженнях. І останнє – це зменшення обсягів як передачі, так і диспетчеризації", — сказав Юрик.

Підняття тарифів стосується тільки бізнесу та не вплине на вартість електроенергії для побутових споживачів.

Нагадаємо:

НКРЕКП підвищила тариф НЕК "Укренерго" на послуги з оперативно-диспетчерського управління на 1 липня. Ціни зросли на 7,8%.

Тоді комісія також планувала підвищити тариф на передачу електроенергії на 21,8%. Це питання відклали через юридичну колізію в оновленому законодавстві про ринок електроенергії.