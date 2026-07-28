Аграрії розповіли, чим загрожує тривала блокада морських портів України

Тривала блокада морських портів України загрожує утворенням величезного надлишку агропродукції, який буде тиснути на ринок протягом усього маркетингового року, закупівельні ціни вже навіть нижчі за повну собівартість виробництва.

Про це заявила Всеукраїнська аграрна рада.

За оцінками експертів ВАР, у 2026/2027 маркетинговому році виробництво основних зернових та олійних культур становитиме близько 81,4 млн тонн, а з урахуванням перехідних залишків загальний ресурс продукції для споживання та експорту сягне близько 85 млн тонн.

Водночас Україні необхідно експортувати близько 67 млн тонн агропродукції. Проте за умови зупинки морських портів експортні можливості можуть скоротитися до 1,7 млн тонн на місяць, що створить надлишок продукції на внутрішньому ринку.

"Тривала блокада морських портів загрожує утворенням величезного товарного надлишку — від 27,4 до 32,4 млн тонн агропродукції буде тиснути на ринок протягом усього маркетингового року", — зазначають у ВАР.

За даними асоціації, через зупинку закупівель трейдерами закупівельні ціни вже почали стрімко падати. В окремих випадках вони знизилися до 7000 грн за тонну, що є нижчим за повну собівартість виробництва.

Всеукраїнська аграрна рада звернулася до Прем'єр-міністра Сергія Корецького із закликом невідкладно вжити антикризових заходів через припинення суднозаходів до українських чорноморських портів.

ВАР наголошує, що поєднання проблем із морською логістикою, пошкодженою портовою інфраструктурою, обмеженнями експорту та зростанням вартості ресурсів створює загрозу збитковості виробництва, банкрутств підприємств і розриву виробничого циклу.

"На аграрний сектор стрімко насувається криза збитковості виробництва, що матиме негативний мультиплікативний ефект для всієї економіки", — йдеться у зверненні ВАР.

Для запобігання масштабній економічній та банківській кризі аграрії закликають уряд запровадити антикризовий пакет заходів.

Серед пропозицій — пільгове кредитування для поповнення обігового капіталу під осінню посівну, реструктуризація чинних агрокредитів, державні гарантії за кредитами та перегляд окремих умов програми "5-7-9%".

Нагадаємо:

Станом на 23 липня рух на вхід кораблів до чорноморських портів України призупинився через загрози російських атак. Цьому передували тижні повітряних атак на українські чорноморські порти.

Також компанія Maersk призупинила надання сервісу у Чорноморському порту через посилення російських ударів по портовій інфраструктурі.

Внаслідок тиску Росії на український морський коридор, українські трейдери почали переорієнтовувати частину пшениці та інших вантажів на Дунай, проте в основному експортери не готові компенсувати втрату морського каналу будь-якою ціною і вичікують.