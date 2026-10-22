Новини 22 жовтня: атака на Київ

Про атаки РФ: у ніч проти 22 жовтня російські війська атакували підприємство з виробництва продуктів харчування на Одещині.

Унаслідок російської атаки в ніч проти 22 жовтня зазнав руйнувань гіпермаркет "Епіцентр" на Почайній в Оболонському районі Києва.

Унаслідок російського обстрілу Харківської області загинув енергетик, після нових атак знеструмлення зафіксовані у дев'яти областях України.

Про електроенергію: у частині районів Києва 22 жовтня застосовували аварійні відключення через пошкодження обладнання.

Про Київ: у Києві тимчасово перекрили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках через безпекову ситуацію.

Про окуповані території: Росія прив'язує отримання окремих соціальних виплат на окупованих територіях України до рахунків у "Промсвязьбанку" – державному банку РФ, який фінансує військові закупівлі.

Про Галущенка: ВАКС зняв браслет з ексміністра енергетики та юстиції Германа Галущенка, якого підозрюють в участі у корупційній схемі в Енергоатомі (справа "Мідас") та відмиванні грошей.

Про корупцію: НАБУ та САП повідомили про підозру ще одному учаснику злочинної організації, викритої у межах масштабної спецоперації "Карфаген" – колишньому очільнику одного з департаментів Офісу генерального прокурора.

Про графіки: завтра, 23 жовтня, у частині регіонів України будуть застосовувати графіки відключення електроенергії.

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