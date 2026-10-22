Операція "Карфаген": правоохоронці вручили нову підозру

НАБУ та САП повідомили про підозру ще одному учаснику злочинної організації, викритої у межах масштабної спецоперації "Карфаген" – колишньому очільнику одного з департаментів Офісу генерального прокурора.

Про це повідомляє Національне антикорупційне бюро, а також Спеціалізована антикорупційна прокуратура"Посадовець відігравав одну з ключових ролей у функціонуванні злочинної схеми.

Він безпосередньо відповідав за комунікацію з представниками нелегальних кол-центрів та систематичне одержання від них грошових коштів", – зазначили у НАБУ.

За даними Центру протидії корупції, йдеться про колишнього начальника Департаменту інформаційних технологій Офісу генпрокурора Івана Тимошенка, це також повідомив співрозмовник УП в правоохоронних органах.

Крім того, до його функцій входило забезпечення загальної безпеки та конспірації членів злочинної організації, а також залучення до протиправної діяльності інших осіб.Загальна сума задокументованої неправомірної вигоди перевищує мільярд гривень.

У межах досудового розслідування встановлено, що злочинну організацію в середині 2025 року створив та очолював один із керівників структурного підрозділу Офісу Генерального прокурора. До її складу він залучив як працівників органів прокуратури, так і наближених осіб.

"Учасники організації займалися систематичним одержанням неправомірної вигоди за неперешкоджання протиправній діяльності так званих кол-центрів, які масово вчиняють шахрайські дії стосовно громадян України та іноземців", – зазначили у прокуратурі.

Одержані кошти особи легалізували шляхом набуття об'єктів нерухомого майна, коштовностей, цінного рухомого майна на суму понад 20 млн грн.

Також учасники злочинної організації легалізували понад 10 млн грн, розмістивши їх на рахунках близьких осіб як доходи, отримані в результаті підприємницької діяльності.

Нагадаємо:

НАБУ і САП оголосили про спецоперацію "Карфаген" ввечері 4 вересня. Тоді ж у справі про шахрайські кол-центри затримали заступника начальника департаменту ОГП, а детективи проводили обшуки в Офісі генпрокурора.

Заступник начальника Департаменту міжнародно-правового співробітництва ОГП Сергій Кропива створив злочинну організацію ще в середині 2025 року і залучив до неї чинних працівників прокуратури, які за хабарі не заважали роботі шахрайських кол-центрів.

За даними джерел "Української правди", представникам Офісу генпрокурора з кожного шахрайського кол-центру щомісяця могли передавати приблизно $7 тисяч.