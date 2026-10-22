У Києві закрили Південний міст для руху транспорту

У Києві тимчасово перекрили рух транспорту Південним мостом в обох напрямках через безпекову ситуацію.

Про це повідомила КМВА.

Строків відновлення руху в повідомленні не уточнили.

Раніше повідомляли, що рух транспорту тимчасово перекритий Південним мостом лише у напрямку з правого на лівий берег.

Нагадаємо:

У ніч на 22 жовтня росіяни атакували Україну ракетами "Іскандер-М", С-400, "Циркон", "Онікс" та 210 безпілотниками, зосередивши атаку переважно на Києві. ППО збила 181 дрон.

Вночі 22 жовтня росіяни атакували Київ балістичними ракетами, внаслідок чого у Печерському районі пошкоджена станція швидкої допомоги, а на Південному мосту – інфраструктура метро, через що частково обмежили рух транспорту.